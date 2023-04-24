Во время двухчасовой акции посетителям ТРЦ расскажут о донорстве, измерят артериальное давление и даже проведут анализ на определение группы крови. Совместная акция Областного центра крови и студентов Костанайского высшего медицинского колледжа пройдет в ТРЦ «Kostanay plaza» в среду, 26 апреля, с 10:00 до 12:00.

Кроме того любой желающий в этот день сможет стать донором. Их будет принимать специальная выездная бригада центра на парковке ТРЦ с 9:00 до 13:00. Потенциальным донорам при себе необходимо иметь удостоверение личности и соблюдать простые рекомендации в течение трех суток.