Стать донором, измерить давление и узнать группу крови в ТРЦ смогут костанайцы
24 апреля 2023, 11:26 | Общество
Во время двухчасовой акции посетителям ТРЦ расскажут о донорстве, измерят артериальное давление и даже проведут анализ на определение группы крови. Совместная акция Областного центра крови и студентов Костанайского высшего медицинского колледжа пройдет в ТРЦ «Kostanay plaza» в среду, 26 апреля, с 10:00 до 12:00.
Кроме того любой желающий в этот день сможет стать донором. Их будет принимать специальная выездная бригада центра на парковке ТРЦ с 9:00 до 13:00. Потенциальным донорам при себе необходимо иметь удостоверение личности и соблюдать простые рекомендации в течение трех суток.
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