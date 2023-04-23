"Актобе" упустил победу над "Тоболом" в матче чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча седьмого тура прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:2. Причем гости по ходу матча вели 2:0, но позволили хозяевам сделать камбэк.

Автором первого гола на 28 минуте стал казахстанский полузащитник Арман Кенесов.

А на 69 минуте закрепил успех гостей грузинский защитник Лука Гадрани.

На 74 минуте узбекистанский нападающий "Тобола" Игорь Сергеев сократил разрыв, а на 86-й он оформил дубль и поставил точку во встрече.

"Актобе" остался на втором месте турнирной таблицы, но потерял очки в борьбе за первое место. Теперь отставание команды от петропавловского "Кызыл-Жара", который сенсационно удерживает лидерство, составляет пять баллов.

Ранее появилась информация, что тренера "Тобола" Милича Чурчича могут отправить в отставку в случае поражения от "Актобе".