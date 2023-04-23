Где будут отключать электричество в Костанае на следующей неделе?
Ситуационный центр qostanai.ikomek опубликовал план работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 24 по 28 апреля 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
ТП-312 (работы на ПС)
24 апреля с 10:00 до 19:00
магазин «Зеркало», «Магистраль», «РоскАвто», СТО.
Спальный сектор: ул. Каирбекова 96.
Частный сектор: ул. Каирбекова 73,96/1-108, ул. Пушкина 15-24,15/1,15а,17/1, 21/9,98/1а,98/б.
ТП-251 (работы на ВЛ)
24 апреля с 10:00 до 14:00
Частный сектор: ул. Зеленая 5-28, ул. Штабная 1-10, 3/1,3/2, 4/1,4/2, 8/1,9/1.
ТП-98 (работы на ВЛ )
с 24 по 28 апреля с 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Плеханова 53-57, ул. Рудненская 54-82,39, 39/2-39/12,41/1-41/11.
КТП-708 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС)
27 апреля с 10:00 до 18:00
магазин «Томирис», «Гранит», «Агат», ТОО «Поисково-съемочная экспедиция».
Частный сектор: ул. Набережная 1,1а,3, ул. Степная 1-13.
ТП-29 (работы на ПС)
28 апреля с 10:00 до 18:00
кафе «Бирюлька», ТОО «Аксон», ТОО «Апис».
Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 185,187, ул. Толстого 72.
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