Завершился регулярный чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги сезона-2022/2023, по итогам которого определились полуфинальной серии плей-офф.

Проход под кольцо «Барсов Атырау» совершает Даниил Посашков / Фото nbf.kz

В эту стадию по итогам регулярного чемпионата, в котором принимали участие пять клубов, прошли команды, занявшие места с первого по четвертое. Занявший пятое место «Актобе» завершил участие в чемпионате, а квартет команд, который составили (в порядке занятых мест) БК «Астана», БК «Барсы Атырау», БК «Тобол» и БК «Ирбис Алматы», повели борьбу за чемпионский титул, начавшуюся с полуфинала, игры в котором пройдут разъездными сериями до трех побед одной из команд по схеме «два матча + два матча + один матч».

Первую полуфинальную пару составили победитель регулярного чемпионата, действующий чемпион «Астана» и «Ирбис Алматы». А «Тобол» разыграет вторую путевку в финал с серебряными призерами прошлого чемпионата «Барсами Атырау», полуфинальная серия с которым стартовала в Атырау на площадке спортивного комплекса «Жусан Арена».

Самым результативным в составе «Тобола» в первом полуфинальном матче был Павел Ильин / Фото nbf.kz

Из восьми личных игр между этими командами в рамках регулярного чемпионата в пяти были сильнее атырауские баскетболисты. В первом матче стартовой серии «Барсы Атырау» на своей площадке разгромили «Тобол» с трехзначным счетом 107:67, а вот во втором уступили - 73:83. Свою первую домашнюю серию «Тобол» начал с поражения - 75:88, а потом вновь взял реванш - 90:88. Третье противостояние, прошедшее в Атырау, принесло две уверенные победы хозяевам - 102:80 и 79:59. И в заключительной двухматчевой серии в Костанае хозяева выиграли в первом матче - 95:86 и уступили во втором - 64:72.

Начало первой четверти стартового матча полуфинальной серии между этими командами прошло в равной борьбе, в которой хозяева добились незначительного преимущества - 11:9. Но за две следующие минуты атыраусцы совершили рывок и уже вдвое опережали гостей - 18:9. Тайм-аут, взятый наставником «Тобола» Тимуром Султановым, немного отразился на игре костанайского клуба, незначительно сократившего свое отставание до конца первого игрового отрезка - 22:17.

Капитан «Тобола» Шаим Куанов сыграл на старте плей-офф без замен / Фото nbf.kz

Не прошло и минуты во второй четверти, как вперед вышел уже «Тобол» - 24:25. В середине игрового отрезка ни одна из команд не имела преимущества - 30:30, но к большому перерыву лидерство вновь захватили «Барсы Атырау» - 38:31.

События в третьей четверти развивались таким образом, что за первые ее пять минут хозяева набрали десять очков, а гости в полтора раза больше, и преимущество «Барсов Атырау» стало минимальным - 48:46, после чего еще минуты три продлилась равная борьба. Однако после счета 55:52 баскетболисты атырауского клуба очень результативно провели оставшиеся до последнего перерыва две с половиной минуты, позволив при этом сопернику всего один раз поразить свое кольцо.

Лучший бомбардир «Тобола» Антон Быков удостоился «большого внимания» со стороны игроков «Барсов Атырау» / Фото nbf.kz

Заключительный игровой отрезок начался при счете 65:54 в пользу хозяев, но менее чем за шесть минут «Тобол» сумел отыграть свое 11-очковое отставание - 70:70. Наставнику «Барсов Атырау» специалисту из Армении Тиграну Гекчяну удалось сбить наступательный порыв гостей, взяв тайм-аут, после которого баскетболисты атырауского клуба сумели дважды поразили кольцо соперника двухочковыми бросками. С этим четырехочковым преимуществом хозяевам удалось-таки завершить матч, хотя менее чем за полминуты до его окончания разница в счете стала минимальной - 74:73. Судьбу матча решил точный трехочковый бросок хозяев за семь секунд до финальной сирены - 77:73 (22:17, 16:14, 27:23, 12:19).

Очередную атаку «Тобола» завершает Павел Ильин / Фото nbf.kz

Самым результативным в этом матче в составе «Тобола» стал Павел Ильин, набравший 28 очков. Отыгравший все 40 минут встречи капитан команды Шаим Куанов принес в копилку команды 16 очков, Антон Быков - 14, Даниил Посашков - 7, Кирилл Горнаев и Рустам Валиев - по 4 очка.

Сегодня состоится второй матч полуфинальной серии между «Барсами Атырау» и «Тоболом».

В другом полуфинальном противостоянии «Астана» одержала уверенную победу над «Ирбисом Алматы» - 90:60.