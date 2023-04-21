Осадки в ближайшие три дня ожидаются как в областном центре, так и на территории всего региона. Погода будет обусловлена атмосферным фронтальным разделом.

Фото Сауле КУАНБЕК

В субботу, 22 апреля, утром и днем на западе и севере области ожидаются дождь и гроза, ночью на юге - туман. Температура ночью +3..+8 градусов, на востоке региона -1, днем +12..+17 градусов, на юге +20 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с, на западе и севере порывы 15-20 м/с.

В воскресенье, 23 апреля, ветер сменит направление на юго-восточное, скорость останется прежней, порывы до 15-20 м/с обещают на юге и востоке региона. Столбики термометров ночью покажут +5..+10 градусов, днем +15..+17 градусов. Дождь синоптики обещают на большей части области, на юге - гроза.

- В Костанае в субботу переменная облачность, временами дождь. Температура ночью +4..+6 градусов, днем +15..+17 градусов. Ветер юго-западный 9-14 м/с, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В воскресенье будет облачно и дождь. Ветер сменится на юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +7..+9, днем +16..+18.

В понедельник, 24 апреля, дождь ожидают лишь на северо-востоке региона, направление и скорость ветра останутся прежними. Температура ночью 0..+5, на западе -3 градуса, днем +15..+20 градусов.

В Костанае в понедельник осадков не ожидается, переменная облачность. Температура ночью +3..+5 градусов, днем +14..+16 градусов. Ветер прежний - юго-восточный, 9-14 м/с.