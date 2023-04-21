В марте общественное объединение «Экстремальная атлетика», на счету которого десятки организованных массовых международных забегов и велогонок в различных форматах во многих городах Казахстана, предложило провести масштабный полумарафон и в Костанае.

Предложение поддержал аким Костаная Марат Жундубаев. Датой проведения международного спортивного мероприятия выбрали третье воскресенье первого месяца осени - 17 сентября, накануне Дня машиностроителя Казахстана, которому и будет посвящен полумарафон.

А совсем скоро о новом забеге - Kostanay Half Marathon - станет известно и далеко за пределами Казахстана, ведь трасса забега находится в процессе сертификации, которую проводит международная спортивная организация Ассоциация международных марафонов и пробегов (AIMS), объединяющая более 300 марафонов и пробегов из 95 стран. Это означает, что забег в Костанае вместе с получением международного сертификата автоматически попадет в мировой беговой календарь и будет являться серьезным и высокоорганизованным мероприятием, с официальным фиксированием показанных на нем результатов, которые будут использоваться для аттестации спортсменов.

Известно, что маршрут полумарафона будет состоять из двух кругов со стартом и финишем на площади возле областного акимата, и будет проходить по проспекту Аль-Фараби с разворотом в районе ул. Майлина, далее по улице Баймагамбетова с выходом на проспект Абая. Сам стартовый городок будет состоят из арки, стартового коридора, украшенного флагами партнеров мероприятия, двух сцен, места проведения спортивной ярмарки, массажной зоны.

Кроме двух основных дистанций Костанайского международного полумарафона - 10 км и 21,1 км, в его программу включены соревнования по скандинавской ходьбе на 10 км и два детских старта на 1 км для детей от 7 до 10 лет и на 2 км для детей 11-14 лет. Победители и призеры на обеих основных дистанциях буду определяться у мужчин и женщин как в абсолютном зачете, так и в нескольких возрастных группах, начиная от 18 лет и заканчивая группой 65 лет и старше. Главными денежными призами на дистанциях 10 км и 21,1 км будут соответственно 150 тысяч и 200 тысяч тенге.

Как и обещали представители «Экстремальной атлетики» на первой презентации полумарафона, в середине апреля открылась регистрация на Костанайский международный полумарафон, которая проводится на официальном сайте ОО «Экстремальная атлетика» www.athletex.kz.

За неделю для участия в новом забеге на территории Казахстана зарегистрировалось уже более 50 человек, а одними из первых стали шесть членов клуба любителей бега «NG.KZ» при еженедельнике «Наша Газета» во главе с ее издателем, директором ТОО «Твой Шанс» Сергеем Миролюбовым. Интересно, чем ответят на этот своеобразный вызов другие редакции?

Всего же организаторы планируют привлечь на полумарафон в Костанае порядка 3,5 тысяч участников. И они уверены, что новый пробег станет популярным среди любителей бега, как и уже хорошо известные казахстанцам спортивные проекты «Экстремальной атлетики» «Марафон Великой степи - Тенгри ультра», горный ультрамарафон «Irbis Race», забеги с препятствиями, забеги на трамплин, музыкальные забеги.

В последнее время в республике стали популярны городские забеги, которые являются элементом событийного туризма. Вот и Костанайский международный полумарафон благодаря расположению города и характеристикам трассы имеет все шансы попасть в число самых популярных забегов региона.

Старт полумарафона в Рудном на Фестивале бега «ERG Run Fest» / Фото iagorod.kz

Подобный полумарафон в Костанае был проведен в сентябре 2019 года - благотворительный полумарафон «Жемчужина Стомед». А в последние годы в области проводятся подобные пробеги в Рудном - Фестиваль бега «ERG Run Fest», который в этом году состоится в конце августа, и в Житикаре - «КМ марафон», который традиционно проводит АО «Костанайские минералы» в начале октября. Так что полумарафон в Костанае может достойно вписаться в календарь пробегов, проходящих в нашей области, и стать самым массовым из них.

Есть и еще одна хорошая новость для любителей бега областного центра, решивших принять участие в Костанайском международном полумарафоне. Каждую среду на стадионе «Центральный» для них будут проводиться бесплатные открытые совместные тренировки под руководством чемпионки Азии, мастера спорта международного класса Татьяны Нерознак и тренера высшей категории, высшей квалификации Токеша Ибраева. Начало тренировок в 19:00.