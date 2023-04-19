По прогнозам синоптиков, в четверг, 20 апреля, на севере и западе области ночью ожидаются осадки в виде дождя со снегом, днём - дождь, гроза. На юге ночью и утром туман. В пятницу, 21 апреля, ночью на севере вновь дождь со снегом, днём дождь с грозой, на юге - туман в ночные и утренние часы. В субботу, 22 апреля, на западе дождь, гроза. На севере и западе ночью и утром туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня временами будет идти дождь.

- В четверг ночью будет -2...+3°С, на севере и востоке области 6 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем на большей части территории области 11-13 градусов тепла. В пятницу в ночное время термометры вновь покажут -2...+3°С, на севере и востоке -6°С, днём 13-18 градусов выше нуля. В субботу ночью будет 0...+5°С, на юге +10°С. Днём температура воздуха поднимется до 15-20, на востоке до 12°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...+2°С, днём 11-13°С. В пятницу: ночью 0...+2°С, днём 13-15°С. В субботу: ночью +2...+4°С, днём 15-17°С.

Ветер в четверг ожидается юго-восточного и южного направлений 9-14 м/с. В пятницу и субботу будет переменный юго-западный ветер с переходом на южный 9-14 м/с; на севере и западе области прогнозируются усиления до 15-20 м/с.