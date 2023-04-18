В чьих домах отключат свет на этой неделе в Костанае
18 апреля 2023, 17:15 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 19 по 21 апреля ремонтные работы пройдут в двух районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
Промзона (аэропорт) (работы на ВЛ)
20 и 21 апреля с 10:00 до 18:00
- ТОО «Евразия»,
- ТОО «Капри»,
- ТОО «Раскуль»,
- ИП Жанабильев,
- ТОО «Агро-компани»,
- ТД «Баян-Сулу»,
- ИП Кобак.
ТП-224 (работы на ПС )
19 апреля с 10:00 до 17:00
Спальный сектор:
- ул. Дружбы 7/1, 19, 21, 21а,
- ул. Урожайная 18, 18а, 18б, 20.
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