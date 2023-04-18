План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 19 по 21 апреля ремонтные работы пройдут в двух районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

Промзона (аэропорт) (работы на ВЛ)

20 и 21 апреля с 10:00 до 18:00

ТОО «Евразия»,

ТОО «Капри»,

ТОО «Раскуль»,

ИП Жанабильев,

ТОО «Агро-компани»,

ТД «Баян-Сулу»,

ИП Кобак.

ТП-224 (работы на ПС )

19 апреля с 10:00 до 17:00

Спальный сектор: