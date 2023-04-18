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В чьих домах отключат свет на этой неделе в Костанае

18 апреля 2023, 17:15 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 19 по 21 апреля  ремонтные работы пройдут в двух районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

Промзона (аэропорт) (работы на ВЛ)
20 и 21 апреля с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Евразия», 
  • ТОО «Капри», 
  • ТОО «Раскуль», 
  • ИП Жанабильев, 
  • ТОО «Агро-компани»,
  • ТД «Баян-Сулу», 
  • ИП Кобак.

ТП-224 (работы на ПС )
19 апреля с 10:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • ул. Дружбы 7/1, 19, 21, 21а, 
  • ул. Урожайная 18, 18а, 18б, 20.