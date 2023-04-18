16 граждан Узбекистана и 5 Таджикистана незаконно работали на строящемся объекте в Костанайской области. Их в ходе рейдовых мероприятий выявили сотрудники миграционной службы ДП Костанайской области и отдела полиции Карабалыкского района, передает Polisia.kz.

Как выяснилось, иностранные граждане прибыли в Казахстан марте этого года, при этом не получили соответствующее разрешение для осуществление трудовой деятельности. Работодатель принял на работу их без этих документов.

Решением Карабалыкского районного суда 21 гражданин Узбекистана и Таджикистана привлечены к административной ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК, с наложением различных взысканий: 17 иностранцам наложен штраф в размере 69 тыс. тенге, двое иностранцев привлечены к административному аресту на двое суток, двое граждан были выдворены за пределы Казахстана сроком на 5 лет.

Работодатель, принявший на работу незаконных мигрантов, также пзаплатит штраф в размере более 100 тыс. тенге.

В миграционной службе ДП Костанайской области уточнили, что за три месяца 2023 года на территории Костанайской области к административной ответственности за нарушения правил пребывания в стране привлечено 236 иностранных граждан. Выдворено за пределы Казахстана более 20 иностранцев. 234 гражданина РК привлечены к административной ответственности за несвоевременное уведомление органов внутренних дел о прибытии к ним иностранных граждан. Также было выявлено 18 фактов двойного гражданства.