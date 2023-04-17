Двух потерявшихся в степи пастухов нашли костанайские спасатели
17 апреля 2023, 20:52 | Происшествия
Мужчины 16 апреля выехали верхом на поиски лошадей из зимовка К/Х " Дария". В 21:30 сотрудники ОЧС Амангельдинского района на вездеходе НИВА-БРОНТО приступили к поискам.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС, найти пропавших пастухов удалось в 01.30 17 апреля. В медицинской помощи они не нуждались.
Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО
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