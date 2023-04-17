19 апреля в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
17 апреля 2023, 16:46 | Общество
В Казахстане 19 апреля временно отключат все телеканалы и радио, сообщает Informburo.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио". Компания будет проводить планово-профилактические работы на сетях телерадиовещания.
Иллюстративное фото pixabay.com
"Уведомляем вас о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирных сетей 19 апреля 2023 года с 03.00 до 17.00", – говорится в сообщении.
Национальный оператор телерадиовещания приносит извинения за временные неудобства.
Планово-профилактические работы "Казтелерадио" проводит ежеквартально. Эти работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания.
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