По прогнозам синоптиков во вторник, 18 апреля, на севере и востоке области пройдут осадки, преимущественно дождь, на юге прогнозируется туман. В среду, 19 апреля, на западе, севере и востоке ночью снег, днём дождь. Осадки будут сопровождаться низовой метелью и гололёдом. На юге и западе возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае во вторник-среду переменная облачность без осадков.

- Во вторник и среду по ночам температура будет одинаковой: 2-7, на западе 10 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём вторника столбики термометров поднимутся до значений +10…+15°С, на востоке +7°С. В среду днём будет 5-10, на севере 2 градуса тепла.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -2…-3°С, днём +11…+13°С. В среду: ночью -2…-4°С, днём +8…+10°С.

Во вторник и среду прогнозируется западный ветер средней скоростью 9-14 м/с. Во вторник на севере и востоке, а в среду на севере, востоке и западе в дневное время ожидаются периодические усиления до 15-20 м/с.