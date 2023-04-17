Матч в Шымкенте между местным «Ордабасы» и «Тоболом» закрывал программу 6-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

В воротах Ивана Коновалова в матче с «Ордабасы» побывало столько же мячей, сколько и в пяти стартовых матчах чемпионата / Скриншот трансляции

Игры этого тура прошли в честь прославленного футболиста и тренера Евгения Ивановича Кузнецова. Он родился 14 ноября 1941 г. в Шу и начал заниматься футболом в Таразе, где началась и его игровая карьера в местном «Локомотиве», выступавшем в чемпионате области. Профессионально же стал играть в «Металлисте», откуда был приглашен в карагандинский «Шахтер», а с 1961 года выступал за алматинский «Кайрат», где играл на позиции центрального полузащитника. Всего в чемпионате СССР Кузнецов сыграл 221 игру и забил 27 голов, стал мастером спорта СССР, проведя последние четыре сезона своей карьеры вновь в «Шахтере».

После окончания игровой карьеры стал детско-юношеским тренером в спортивном интернате Алматы, затем в качестве тренера работал в «Химике» (Тараз) и «Кайрате». Также он тренировал юношескую сборную Казахстана, и за 5 место в спартакиаде школьников СССР был удостоен звания заслуженного тренера республики (1983 г.). Также он трудился в тренерском штабе национальной, молодежной и олимпийской сборных Казахстана. В 2011 году «Кайрат» под его руководством выиграл золотые медали чемпионата Казахстана среди дублеров.

Перед 6-м туром чемпионата состав костанайского клуба пополнил 25-летний полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов (30.01.1998; 171 см; 65 кг), перешедший из павлодарского «Аксу». Начинал свою карьеру в «Кайрате», затем выступал за латвийский «Даугавпилс», российскую «Чайку» из Ростовской области и «Актобе».

К своему очному поединку «Ордабасы» и «Тобол» подошли с равными показателями, набрав в пяти игра по 10 очков и располагаясь на четвертой и пятой соответственно строчках в турнирной таблице. Ранее в рамках чемпионатов Казахстана команды встречались 49 раз. На счету шымкентцев 12 побед, в том числе 7 - на своем поле, у костанайцев было 25 побед, 10 из которых гостевых, и еще 12 игр завершились вничью (6 - в Шымкенте). При этом «Ордабасы» забил 49 мячей (26 - на своем поле), а «Тобол» - 73 (30 - в гостях).

На поле стадиона имени Кажымукана в Шымкенте, на трибунах которого собралось 18 000 зрителей, наставник «Тобола» Милич Чурчич выпустил в стартовом составе голкипера Ивана Коновалова, центральных защитников Альберта Габараева, Александра Марочкина и Бояна Младовича, полузащитников Ислама Чеснокова, Ивана Рогача, Серикжана Мужикова (к), Йована Илича и Милана Вукадиновича, а также нападающих Игоря Сергеева и Сержа Дебле.

Хозяева очень активно начали встречу, и уже на 3-й минуте Коновалов вступил в игру, отбив в броске мяч после удара Максима Федина, пробившего головой в падении из района 11-метровой отметки после паса справа узбекистанского полузащитника шымкентцев Шахбоза Умарова. Мяч отлетел к подключившемуся к атаке защитнику Гафуржану Суюмбаеву, но тот не попал с линии вратарской площадки в ближний левый угол ворот.

На 20-й минуте «Ордабасы» заработал штрафной удар в десяти метрах от левого угла штрафной площади, и экс-капитан «Тобола», а ныне - капитан шымкентской команды Асхат Тагыберген послал мяч точно в ближний верхний угол. Голкипер «Тобола» в этом моменте оказался бессилен.

Серж Дебле забивает свой третий гол в чемпионате / Скриншот трансляции

Однако буквально тут же гости сравняли счет. Габараев со своей половины поля вдоль правого фланга сделал длинную подачу в штрафную площадь шымкентского клуба, где Дебле, опередив Сергея Малого, пробросил головой мяч себе на ход и с линии вратарской площадки с острого угла пробил низом мимо голкипера «Орадабасы» Бекхана Шайзады точно в дальний угол ворот, забив свой третий гол в чемпионате.

На исходе получаса игры «Тобол» мог отличиться еще раз, когда тот же Дебле справа с линии штрафной площади сделал передачу в центр Вукадиновичу, который в падении с линии вратарской площадки пробил прямо во вратаря. А уже в компенсированное к первому тайму время опасный момент возник у ворот гостей - после того, как Суюмбаев слева сделал передачу в штрафную площадь. Но Коновалов в падении отбил мяч после удара Умарова с трех метров от левого угла вратарской площадки.

В начале второй половины матча хозяева заработали штрафной удар недалеко от левого углового флажка, при розыгрыше которого Бауыржан Исламхан сделал навесную подачу во вратарскую площадку, но Коновалов в прыжке выбил мяч буквально с головы сенегальского защитника Мамаду Мбоджи. Через пять минут голкипер «Тобола» вновь вступил в игру, отбив мяч, летевший под перекладину после удара слева из-за пределов штрафной площади Умарова.

На 57-й минуте штрафной удар заработали уже гости - после того, как справа вблизи штрафной площади сбили перехватившего мяч Чеснокова. При розыгрыше этого стандарта опасно пробил головой в прыжке с линии вратарской площадки Марочкин, но мяч пролетел над перекладиной. И тут же наставник «Тобола» освежил линию нападения, выпустив на поле Оразова вместо Сергеева. Тот уверенно вошел в игру, через две минуты сделал хорошую передачу на ход Рогачу, который с ходу пробил низом с дуги штрафной площади, но мяч пролетел рядом с правой стойкой ворот.

На 72-й минуте, после выпада хозяев по левому флангу Иламхан от угла штрафной площади сделал подачу верхом на правый край, на которую откликнулся бразильский полузащитник Ауро Альваро да Круз, чью передачу с линии вратарской площадки низом в центр замкнул ударом в падении вышедший на замену узбекистанский нападающий Бобур Абдихоликов, выведший «Ордабасы» вперед - 2:1.

Через три минуты вернувшийся в строй Самат Жарынбетов сменил на поле Илича, но еще через две минуты в ворота «Тобола» влетел и третий мяч. При розыгрыше штрафного удара почти рядом с правым угловым флажком после подачи Исламхана на дальнюю штангу Коновалов не дотянулся на выходе до мяча, который Малый головой переправил в сетку ворот.

А на 86-й минуте счет и вовсе стал разгромным, причем авторами четвертого мяча в ворота «Тобола» стали вышедшие на замену игроки. При розыгрыше углового удара Еркебулан Тунгышбаев сделал подачу в центр штрафной площади, откуда хорватский полузащитник Бернардо Матич головой скинул мяч во вратарскую площадку, а белорусский нападающий Всеволод Садовский в касание пробил мимо голкипера в правый угол ворот.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ объяснил второе поражение подряд очередной потерей концентрации:

- Первый тайм выглядели хорошо, забили один гол. Еще один стопроцентный момент был у Вукадиновича, но он не смог переиграть вратаря. Забей этот гол, уверен, игра протекала бы совершенно по другому сценарию. «Ордабасы» - очень качественная команда, знали, что игра будет сложной. Я не очень хочу комментировать второй тайм, не хочу искать оправдания. Играя на таком уровне, нельзя терять концентрацию. Однако, к сожалению, мы ее потеряли. В любом случае нам надо работать дальше, исправлять свои ошибки. Мы будем биться до конца.

После второго подряд поражения «Тобол» опустился на седьмую строчку в турнирной таблице, отставая от поднявшегося на третью строчку «Ордабасы» на 3 очка. На втором месте идет «Актобе», со счетом 4:0 разгромивший на своем поле «Атырау» и так же, как и шымкентский клуб, набравший 13 очков. А возглавляет турнирную таблицу «Кызылжар», по-прежнему не потерявший ни одного очка, забив в гостях два безответных мяча «Аксу».

Вслед за тройкой лидеров идут игравшие в этом туре между собой «Астана» и «Кайрат», которые после неожиданного домашнего поражения столичного клуба (0:3) набрали соответственно 12 и 11 очков. На шестое место поднялся «Кайсар», которому уступил дома «Жетысу» - 0:2 и который опередил «Тобол» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Первые очки в чемпионате набрал «Каспий», переиграв дома идущего восьмым «Окжетпес» (9 очков) - 2:1. Первую победу одержал и «Шахтер», разгромивший на своем поле «Мактаарал» - 3:0.

Очередной тур чемпионата Казахстана пройдет 22 и 23 апреля. Костанайский клуб встретится 23 апреля на своем поле с «Актобе». Начало поединка в 16:00.

А 19 апреля остоятся первые матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка РК. Соперником «Тобола» в кубковом турнире будет «Аксу», двухматчевое противостояние с которым начнется в Костанае.