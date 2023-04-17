Ежегодная, уже ставшая традиционной акция «Библионочь-2023» пройдет 21 апреля в Костанайской областной универсальной научной библиотеке имени Л. Н. Толстого. Гостей, как и в прошлые годы, ждут в библиотеке вечером по окончанию рабочего дня в 18:00.

Фото из архива "НГ"

Тема этого года - фундаментальная наука. Потому посетителей помимо развлекательной программы ждут и научно-познавательные мероприятия: эксперименты и проекты из области физики, химии, мастер-классы по ментальной арифметике. Но как и прежде посетители смогут заглянуть в фонды и хранилища библиотеки, поучаствовать в различных квестах и викторинах, послушать участников литературно-музыкального квартирника и поучаствовать в баттл-караоке песен о космосе.

Программа «Библионочи-2023» включает:

- Выставки и экскурсии.

- Квесты, викторины, интеллектуальные игры, шашки, шахматы, тоғызқұмалак, игра в скрэббл.

- Лекции:

«Основы теории музыки»,

«Исследование экологического состояния месторождений урана Северного и Центрального Казахстана. Рекультивация отвалов, отработанных урансодержащих промышленных отходов».

- «Мир науки глазами детей» (конкурс рисунков).

- Фотозоны и игровые зоны.

- Выступления фокусника-иллюзиониста Антона Вознесенского и студии Шоу-Бум «ДеТвоРа» (Детство. Творчество. Развитие).

- Творческая мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем» проведёт:

Эксперимент № 1 «Шагающая вода»,

Эксперимент № 2 «Фейерверки в стакане»,

Эксперимент № 3 «Торнадо в банке»,

Эксперимент № 4 «Зубная паста для слона».

- «Экспериментальная лаборатория» продемонстрирует:

Экстракцию ДНК из биологических объектов,

Выращивание кристаллов,

Определение группы крови,

Химико-биологические свойства мыла,

Физические опыты.

- Обучение ментальной арифметике (способу быстрого счета).

- Аквагрим для детей и взрослых.

- Видеоролики:

«Сохранить для будущего сокровища прошлого» (в редком фонде библиотеки),

«Интересные факты из жизни ученных» (в читальном зале)

- Музыкально-литературный квартирник «Научный подход».

- Презентация фундаментальных наук с участием астролога и нумеролога.

- Иммерсивный спектакль «Жить здорово с улыбкой» студии актерского мастерства «Star Kids»;

- Музыкальный-баттл» (караоке песен о космосе).

- Проекты:

Проект по биологии «Под кожей» - «Under the SKIN»,

Проект по химии «Во все тяжкие» - BreakingBAd,

Проект по инженерной специальности (СТЕМ) Лаборатория СТЕМ - STEM LAB,

Проект по физике «Волшебная наука» - Magic Science Eddie Torez-Lopez.

Также гости библиотеки смогут посетить буфет, где можно будет угоститься сладостями и соками, выпить чашку кофе или чая.