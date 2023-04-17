Караоке о космосе и научные эксперименты - «Библионочь» вновь пройдет в апреле в Костанае
Ежегодная, уже ставшая традиционной акция «Библионочь-2023» пройдет 21 апреля в Костанайской областной универсальной научной библиотеке имени Л. Н. Толстого. Гостей, как и в прошлые годы, ждут в библиотеке вечером по окончанию рабочего дня в 18:00.
Фото из архива "НГ"
Тема этого года - фундаментальная наука. Потому посетителей помимо развлекательной программы ждут и научно-познавательные мероприятия: эксперименты и проекты из области физики, химии, мастер-классы по ментальной арифметике. Но как и прежде посетители смогут заглянуть в фонды и хранилища библиотеки, поучаствовать в различных квестах и викторинах, послушать участников литературно-музыкального квартирника и поучаствовать в баттл-караоке песен о космосе.
Программа «Библионочи-2023» включает:
- Выставки и экскурсии.
- Квесты, викторины, интеллектуальные игры, шашки, шахматы, тоғызқұмалак, игра в скрэббл.
- Лекции:
- «Основы теории музыки»,
- «Исследование экологического состояния месторождений урана Северного и Центрального Казахстана. Рекультивация отвалов, отработанных урансодержащих промышленных отходов».
- «Мир науки глазами детей» (конкурс рисунков).
- Фотозоны и игровые зоны.
- Выступления фокусника-иллюзиониста Антона Вознесенского и студии Шоу-Бум «ДеТвоРа» (Детство. Творчество. Развитие).
- Творческая мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем» проведёт:
- Эксперимент № 1 «Шагающая вода»,
- Эксперимент № 2 «Фейерверки в стакане»,
- Эксперимент № 3 «Торнадо в банке»,
- Эксперимент № 4 «Зубная паста для слона».
- «Экспериментальная лаборатория» продемонстрирует:
- Экстракцию ДНК из биологических объектов,
- Выращивание кристаллов,
- Определение группы крови,
- Химико-биологические свойства мыла,
- Физические опыты.
- Обучение ментальной арифметике (способу быстрого счета).
- Аквагрим для детей и взрослых.
- Видеоролики:
- «Сохранить для будущего сокровища прошлого» (в редком фонде библиотеки),
- «Интересные факты из жизни ученных» (в читальном зале)
- Музыкально-литературный квартирник «Научный подход».
- Презентация фундаментальных наук с участием астролога и нумеролога.
- Иммерсивный спектакль «Жить здорово с улыбкой» студии актерского мастерства «Star Kids»;
- Музыкальный-баттл» (караоке песен о космосе).
- Проекты:
- Проект по биологии «Под кожей» - «Under the SKIN»,
- Проект по химии «Во все тяжкие» - BreakingBAd,
- Проект по инженерной специальности (СТЕМ) Лаборатория СТЕМ - STEM LAB,
- Проект по физике «Волшебная наука» - Magic Science Eddie Torez-Lopez.
Также гости библиотеки смогут посетить буфет, где можно будет угоститься сладостями и соками, выпить чашку кофе или чая.
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