Телефон в пене для бритья пытались передать в исправительное учреждение Костанайской области
14 апреля 2023, 15:47 | Происшествия
Сотовый телефон Samsung с сим-картой внутри флакона от пены для бритья обнаружили сотрудники учреждения при досмотре посылки, адресованной осужденному, сообщает пресс-служба ДУИС по Костанайской области.
- Факт зарегистрирован. Проводятся следственные мероприятия, - отметили в ведомстве.
Ранее была предотвращена попытка провоза запрещённых веществ на территорию исправительного учреждения. Вещество зеленого цвета было спрятано в бутылке. При проведении экспертизы выяснилось, что это насвай.
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