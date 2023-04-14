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Телефон в пене для бритья пытались передать в исправительное учреждение Костанайской области

14 апреля 2023, 15:47 |  Происшествия

Сотовый телефон Samsung с сим-картой внутри флакона от пены для бритья обнаружили сотрудники учреждения при досмотре посылки, адресованной осужденному, сообщает пресс-служба ДУИС по Костанайской области.

- Факт зарегистрирован. Проводятся следственные мероприятия, - отметили в ведомстве.

Ранее была предотвращена попытка провоза запрещённых веществ на территорию исправительного учреждения. Вещество зеленого цвета было спрятано в бутылке. При проведении экспертизы выяснилось, что это насвай.