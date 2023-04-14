Акимат Костаная отказал активистам в проведении митинга против итогов выборов в мажилис и маслихаты. Причиной назвали массовые мероприятия студентов и ремонт Дворца бракосочетания. Верите ли вы таким объяснениям? Да. Акимат обязан заботиться о безопасности граждан, в том числе и митингующих.

Да. В Костанае вузы и колледжи всегда уведомляют акимат о проведении мероприятий.

Да. Активисты так и не научились правильно подавать уведомления о митингах.

Нет. Власти по-прежнему используют самые разные предлоги для запрета акций протеста.

