100 фоторабот орнитолога Алексея Тимошенко экспонируются на втором этаже картинной галереи. Для автора, уже принимавшего участие в различных сборных выставках, это первая «персоналка».

В экспозицию вошли 100 фоторабот Тимошенко / Фото Ксении РЕБИК

Костанайцы не избалованы фотовыставками, да ещё и персональными. И вовсе не по причине отсутствия у нас в области отличных фотографов, такие люди есть и у них в фотоархивах могут быть тысячи прекрасных работ, годами хранящихся в цифровом формате. Да, больно уж затратное это дело – подготовка такой выставки. Ведь фото нужно распечатать, желательно на хорошем оборудовании. Отнюдь не каждый фотосалон может обеспечить достойное галереи качество печати. При этом стоить это мероприятие будет немало в любом случае. Но эта выставка не могла не состояться. Об авторе люди, интересующиеся природой и фотоискусством, знают давно. Много фотографий птиц, сделанных Тимошенко, можно увидеть на сайте kz.birds.watch, где можно во вкладке «Участники» найти его фамилию и кликнуть. Откроется список 276 видов птиц, а фотографий ещё больше, потому что некоторые виды представлены несколькими фото. Это то, что автор выкладывал на сайте казахстанских бёрдвотчеров до сегодняшнего дня и список этот будет пополняться в дальнейшем.

Фото Ксении РЕБИК

- Я занимаюсь наукой и при этом не брать в руки фотоаппарат и не делать кадры невозможно, - сказал Алексей. – Это нужно не только для красоты, но и например, для доказательства присутствия того или иного редкого вида на нашей территории. У меня ещё не было персональной выставки, и сразу такая большая. За что огромная благодарность Областному краеведческому музею, с которым я давно сотрудничаю, предоставляя снимки животных. Постепенно накопился большой архив. Теперь архив перерос в выставку. Многие, наверное, смотрели снимки дикой природы Африки или Южной Америки, поражаясь той экзотике и не зная того, что обитает у нас под боком. Эта выставка призвана показать, насколько богат животный мир нашей области, насколько красочная наша степь. У нас есть птицы, не уступающие по красоте тропическим. И люди должны это увидеть, пусть выставка принесёт им эстетическое удовольствие, а потом и проснётся интерес к нашей природе.

Кудрявый пеликан / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

Алексей Тимошенко родился в селе Докучаевка, ныне Караменды, Наурзумского района. Не удивительно, что детство, проведённое в красивейших пейзажах с богатой флорой и фауной, вызвало интерес к биологии. Ещё школьником он изучал природу в первом экологическом лагере при Наурзумском заповеднике.

Алексей окончил биофак Костанайского государственного педагогического института. Но искать счастья в городе, как это делают многие выпускники вузов, не стал. Вернулся туда, где начался его жизненный путь, где знакома каждая тропка, где любимо каждое озерцо, где всё, к чему с детства прикипела душа.

Степная агама / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

Там и работа нашлась - самая лучшая для биолога – в заповеднике, в самой гуще жизни, никакой кабинетной рутины. Безусловно необходимая и неизбежная камеральная обработка результатов полевых исследований – не в счёт, поскольку это тоже не имеет никакого отношения к рутине, ибо интересно.

Золотистые щурки / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

В Наурзумском заповеднике Алексей работал орнитологом, то есть специалистом по изучению птиц. Сейчас он трудится в РОО АСБК (Казахстанская Ассоциация сохранения биоразнообразия) и координирует полевые экспедиции по изучению редких водоплавающих птиц, а также возглавляет первый в Казахстане экологический парк «Алты-Сай». Кроме того, он является членом нескольких международных рабочих групп по изучению орнитофауны Северной Евразии, тем самым, внося вклад в мировую биологическую науку. А ещё он член Мензбировского орнитологического общества. Всё перечисленное выше, не какие-то громыхающие пустотой регалии, а отражение реальной исследовательской и просветительской деятельности Алексея Тимошенко, не стремящего обрасти научными степенями и званиями, а делающего своё дело, которое любит и которому посвятил жизнь.

Корсак / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

Уже неотъемлемая ипостась Тимошенко - отличный фотограф-анималист. Началось всё, когда Алексей был студентом 1 курса. Тогда в его руках была мыльница Olympus – очень неплохой вариант среди мыльниц, но «заглянуть в глаза», скажем, летящему коршуну, этот аппарат не позволял. Увлёкшись фотографией, Алексей стал совершенствовать свое мастерство и сменил Olympus на другую марку.

Нежности больших песчанок / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

Как известно, фотографы делятся на два лагеря: никонисты (любители марки Nikon) и канонисты (предпочитающие марку Canon).

- Я – истинный канонист,- признаётся Алексей. – Я как влюбился в Canon, так ему и не изменяю. Всё началось с Canon 350, потом была «четырёхсотка», потом «пятисотка», на сегодняшний день у меня Canon EOS 6D Mark II. Могу сказать, что с «кэнонами» я «на ты». Ну, и конечно, важно для таких съёмок иметь длиннофокусный объектив, я пользуюсь объективом Sigma на 600 мм. У фирменного объектива Canon с таким же фокусным расстоянием слишком заоблачная цена.

Сайга / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

Надо сказать, что для таких фото, какие делает Алексей, мало иметь хорошую фототехнику. Необходимо, чтобы, как говорят в народе, «руки не были кривыми». В чисто техническом плане он уже перерос стадию фотографа-любителя и его смело можно назвать профессионалом.

Большая горлица / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

В случае с Алексеем так счастливо сложилось, что отточенные навыки фотографа сплавились с профессиональными знаниями орнитолога. Ведь для удачной фотоохоты на птиц, приходится учитывать их повадки.

Снимки делаются в разных условиях и какие-то можно сделать буквально на ходу. Но классика фотоохоты – это съёмка из укрытия, когда животное не замечает человека с непонятной штуковиной в руках и ведёт себя естественно. В экспозиции даже есть фотография такого «помощника» Алексея – тайного укрытия, которое позволяет не тревожить особенно пугливых птиц.

Скрадок - укрытие фотографа-анималиста / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

- Называется это укрытие скрадок, - объясняет Алексей. – Из него снимки получаются более качественные, чем снимки «с подхода». Бывают хорошие фото, сделанные буквально с обочины, если речь идёт о птицах, которые привыкли находиться у дороги, не боятся ни машин, ни людей. Но, удовольствие уже не то. А вот, когда затеял это всё ради конкретного вида, сидишь, выжидаешь и в результате получаешь снимки, которые невозможно снять ни с машины, ни «с подхода», вот это приносит радость. Есть определённые хитрости, которыми пользуются профессиональные фотографы-анималисты, к коим я себя ещё не отношу. К примеру, скрадок устанавливается за день-два до съёмок, чтобы птицы привыкли к новому объекту и перестали его бояться. А чтобы их не настораживало бликование объектива, в окошко скрадка вставляется бутылка-полторашка. Животные привыкают и уже не обращают внимания, ну, что-то там торчит, да и ладно! А потом уже приходишь и сидишь в засаде, записываешь наблюдения и попутно делаешь снимки.

Понятно, что как только анималист начнёт нести свой караул, животные не потянутся в сей же момент к месту съёмки. Либо потянутся, да не те. Иногда приходится выжидать очень долго и, заметьте, безвылазно!

Фото Ксении РЕБИК

- Самая длительная засада у меня была 13 часов, - рассказал Тимошенко. – 13 часов не выходя из скрадка. Не столько ради снимков, сколько для выполнения профессиональной задачи – поимки гусей в ловушку и установки на них спутниковых передатчиков для отслеживания миграции. Я сидел в скрадке, работал, фотографировал, в нескольких километрах ждали моего сигнала коллеги. В нужный момент команда быстро прибывала на место и на гуся надевался ошейник.

В истории анималистической фотографии немало случаев, когда объекты фотоохоты нападали на фотографов. С пернатыми у Алексея Тимошенко конфликтов не возникало. А вот с млекопитающими была пара неприятных моментов.

Встреча с дикими кабанами может быть опасна / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

- Были случаи, когда я в азарте нарушил этику поведения фотографа-анималиста,- вспоминает Алексей. - Нельзя забывать, что, если погонишься за животным, оно может развернуться и погнаться за тобой. В таких случаях, обычно, снимок делается «в отмашку», а дальше уже по ситуации. Однажды на меня вышла самка кабана с тремя поросятами, что очень опасно. Нет страшнее разъярённой матери. Убегать нельзя, залезть некуда, мне оставалось только пятиться назад, чтобы между нами оставалась дистанция. Вот так она стояла в 5 метрах, смотрела меня, но всё обошлось. Второй случай был с барсуком. Барсук в испуге тоже страшный зверь, но тоже всё закончилось мирно.

Жёлчная овсянка / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

В экспозиции кроме птиц есть превосходные снимки млекопитающих и рептилий, но птицы для Тимошенко – это самые любимые объекты исследований и съёмок. А самая любимая птица – жёлчная овсянка – яркая, как попугай-неразлучник, пичуга из отряда воробьинообразных. Как объяснил Алексей, для него прилёт жёлчных овсянок олицетворяет приход весны, как услышит он пение самцов жёлчных овсянок, увидит их на ветвях таволги, значит, весна пришла безоговорочно! Эта птичка не покупается на коварно-обманчивое апрельское тепло, а прибывает сюда по выражению орнитолога «когда надо».

Домовый сыч / Фото Алексея ТИМОШЕНКО

Как у фотографа-анималиста есть у Алексея ещё одна цель, пока не достигнутая – сделать снимок желны. Желна, или чёрный дятел, водится у нас, но увидеть его удаётся не всякому. Не любит он на глаза попадаться. Хотя иногда желание отведать вкусных муравьёв заставляет желну забывать об осторожности и тогда его можно совершенно спокойно снимать. А красив наш чёрный дятел не меньше молуккского какаду, только «ирокеза» из длинных перьев на голове нет. Зато есть яркая красная шапочка. Вот этого пернатого муравьеда и мечтает снять Алексей, в планах – поездка в Узункольский район, где коллеги покажут ему места, в которых желна довольно многочисленна. Значит, скоро появятся новые замечательные снимки Алексея Тимошенко, теперь уже с желной. А потом… Потом ещё и ещё, хватит не на одну выставку в будущем.

Фото Ксении РЕБИК

Пока же непременно посетите эту выставку, которая продлится месяц. Обязательно приводите своих детей, чтобы они увидели, что природа бывает прекрасна не только в фильмах National Geographic, но и на снимках нашего земляка, проживающего счастливую жизнь исследователя. И вообще тут, рядом есть такая красота, о которой надо знать.