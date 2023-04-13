Наурыз уже позади, а воспоминания об этих днях у воспитанниц Анны ТИЩЕНКО, руководителя детского театра моды «Триумф», останутся на всю жизнь. Ее творческий коллектив принял участие в международном многожанровом конкурсе «Таланты Казахстана».

Организаторы регулярно проводят различного рода творческие конкурсы. В этом же состязании дети из стран СНГ соревновались в танце, вокале, инструментальном творчестве, изобразительном искусстве, актерском мастерстве, а также в конкурсе костюма. Финальные выступления прошли в солнечном Ташкенте в дни празднования Наурыз.

Вот и наш титулованный театр моды в очередной раз представил дизайнерские коллекции, автором которых является сама Анна. Она же и отшивает для театра сценические образы.





В этот раз ташкентскому зрителю представили четыре коллекции, две из которых взяли высшую награду. Гран-при были удостоены стилизованная национальная коллекция «Көңіл толқыны» и новая коллекция театра «Изумруд».





- Мы повезли коллекции, которые специально приурочили к Наурыз, - поделилась Анна. - В конкурсе приняли участие младшая и старшая группы. Каждая представила по две коллекции. Выступления проходили на стрессе, потому как между постановками было всего три минуты. Переживали и дети и наша группа поддержки — мамы за кулисами, а папы в зале. Но девочки справились, я горжусь самыми маленькими участницами. Ведь это их первая далекая и серьезная конкурсная поездка.

Кстати, две другие коллекции тоже не остались без внимания, жюри конкурса присудила первое место яркой коллекции «Беркут» и помпезной «Версаль». Узбекский зритель тоже оценил казахстанские наряды, всякий раз спросив разрешение сделать памятную фотографию вместе с костанайскими талантами в их неповторимых образах.





- К каждому выступлению мы готовимся очень тщательно, - рассказала воспитанница театра детской моды «Триумф» Кристина КАРПОВА. - Все украшения на костюмы мы сделали сами на «Истории моды» из бисера и фетра. Поэтому каждая девочка выделялась на сцене.

Участие в выездных конкурсах для участниц «Триумф», это не только творческий экзамен, но и возможность путешествовать в столь юном возрасте. У девочек, да и сопровождающих детей родителей, останутся самые солнечные яркие воспоминания о столице Узбекистана, уникального своим современным архитектурным ансамблем, где гармонично звучат нотки национального колорита.





- Мне очень понравился Ташкент, - поделилась своими впечатлениями еще одна воспитанница театра детской моды «Триумф» Алиса РОДИОНОВА. - Мы посетили очень много красивых мест. Особенно мне запомнился Magic City и там есть красивые скульптуры и поющие фонтаны. Мне хочется еще раз вернутся в Ташкент, чтобы участвовать в новых конкурсах и побеждать.