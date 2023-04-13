На три дня Костанай стал местом жарких баталий на холодном льду - с 11 по 13 апреля во Дворце спорта фигуристы со всей страны обкатывают свои лучшие номера на чемпионате РК среди старших юношей и девушек.

Разминка спортсменок

- Мы этим турниром отличаемся от всей республики - вся судейская бригада независимая, - сообщила "НГ" главный судья соревнований Анна ПРИЙМЕНКО. - Обычно как это происходит? Судьи все местные. И получается так, что сидят казахстанские тренеры и оценивают своих же учеников. Ни о какой беспристрастности не может идти речи. На нашем чемпионате все судьи - российские. Более того, они работают только судьями и не ведут тренерскую деятельность, а значит не имеют личной заинтересованности в победе тех или иных спортсменов. Таким образом мы добиваемся максимальной беспристрастности в оценке номеров.

Судейская коллегия

Вторая фишка турнира - так называемая зона слёз и поцелуев «kiss and cry». Как отметила Анна Игоревна, обычно трибуна на чемпионате - просто место ожидания, где лежат сумки, сменная одежда и обувь. Новаторское решение Костаная - экран, на котором в реальном времени можно наблюдать добавление и убавление баллов за номера. Kiss and cry, слёзы и поцелуи - две крайности, в которые бросают спортсменов при подобных переживаниях.

Ольга Берзовская из Усть-Каменогорска привезла на чемпионат сына. Она считает костанайский турнир очень важным для спортсменов со всей страны, так как победа на соревнованиях такого масштаба пополняет список регалий и открывает путь в большой спорт.

Чемпионат РК по фигурному катанию среди старших юношей и девушек проводится второй раз и стал ежегодным для Костанайской области. За победу на нём спортсменам присваиваются разряды - от второго юношеского до звания мастера спорта.

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Автор - студент 3-го курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова

