По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 апреля, на территории области осадков не ожидается, на севере и востоке туман. В среду, 12 апреля, вновь будет без осадков на всей территории, включая областной центр.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Во вторник ночная температура ожидается в пределах от 0 до 5 градусов мороза, в то время, как на юге будет 3 градуса тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём термометры покажут +6...+11°С, на юге +15°С. В Костанае ночная температура будет 0...-2°С, днём ожидаем +7...+9°С. В среду ночью на большей части территории области будет -5...-10°С, днём термометры покажут +8...+13°С, на юге +16°С. В Костанае в среду ночью будет -5...-7°С, днём +11...+13°С.

Во вторник ветер будет переходный с северо-западного на юго-восточный скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с на юге области. В среду ожидается юго-западный ветер скоростью его составит 9-14 м/с, на севере и западе вероятны усиления до 15-20 м/с.