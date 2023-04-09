В чемпионате Казахстана по футзалу завершилось четвертьфинальное противостояние стадии плей-офф, по итогам которого определился квартет команд, продолжающих борьбу за награды.

«Каспий» - «Аят» (первый матч 1/4 финала). Борьбу за мяч ведет один из лучших бомбардиров рудненского клуба Азат Валиуллин / Фото kazfootball.kz

Соперником рудненского «Аята», завершивший регулярный чемпионат на втором место, на старте плей-офф был актауский «Каспий», занявший седьмое место. Первый четвертьфинальный матч команды провели в Актау, где хозяева уже дважды выигрывали в этом чемпионате у рудничан. На этот раз актаусцы ничего не смогли противопоставить «Аяту» и уступили 2:7.

А вот на выездную четвертьфинальную игру МФК «Каспий» не явился, за что ему было засчитано техническое поражение со счетом 0:5. И «Аят» вышел в полуфинал.

Его соперник на этой стадии определялся в западноказахстанском противостоянии между «Актобе» и «Байтереком», единственном из всех четвертьфиналов, продлившимся все три матча. Первый матч в Уральске закончился более чем уверенной победой «Актобе» - 6:1. Вели актобинцы и в первом домашнем матче после первого тайма с сухим счетом - 3:0. Однако «Байтерек» во втором тайме сравнял счет, который не изменился и в овертайме. А в серии пенальти точнее были уральцы - 5:3. В третьем матче в напряженной концовке победу одержал «Актобе» 3:2 и теперь поборется с «Аятом» за выход в финал в серии игр до трех побед, первые матчи которой пройдут 22 и 23 апреля в Рудном.

Вторую полуфинальную пару составили «Кайрат», после разгрома «Астаны» в столице (10:4) выигравший и второй матч в Алматы - 6:3, и «Атырау», дважды переигравший «Рахмет» - 4:3 в Актобе и 5:4 в Атырау.