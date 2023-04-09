Новости

Где будут отключать электричество на следующей неделе в Костанае?

9 апреля 2023, 12:21 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 10 по 14 апреля 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов опубликовало ТОО «ЭПК-forfait». Без света останутся магазин, детский сад и частные предприятия.

ул. Перронная, ул. Линейная (работы на ПС)

10 апреля с 10:00 до 17:00

ИП Аветисян, ИП Богдевич, ИП Бертебаев, ТОО «ХлебСнаб», ТОО «Урал-LTD), ТОО «Евразиан Фудс», ТОО «СТС-Бетон».

РП-3 (работы на ПС )

11 апреля с 10:00 до 18:00

магазин «Азалия».

Спальный сектор: ул. Хакимжановой 60, ул. Алтынсарина 28.

ТП-635 (работы на ПС )

13 апреля с 10:00 до 18:00

детский сад «Родничок» по ул. Гашека 1 а.

Спальный сектор: ул. Гашека 1а,1б,1/1.

ТП-061 (работы на ПС )

14 апреля с 10:00 до 18:00

ИП Сусаренко, ГЭК -20, детский сад «Академия радости», дачи «Текстильщик -1».

Частный сектор: 2-я Костанайская, 4-я Костанайская.