Где будут отключать электричество на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской горэлектросети с 10 по 14 апреля 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов опубликовало ТОО «ЭПК-forfait». Без света останутся магазин, детский сад и частные предприятия.
ул. Перронная, ул. Линейная (работы на ПС)
10 апреля с 10:00 до 17:00
ИП Аветисян, ИП Богдевич, ИП Бертебаев, ТОО «ХлебСнаб», ТОО «Урал-LTD), ТОО «Евразиан Фудс», ТОО «СТС-Бетон».
РП-3 (работы на ПС )
11 апреля с 10:00 до 18:00
магазин «Азалия».
Спальный сектор: ул. Хакимжановой 60, ул. Алтынсарина 28.
ТП-635 (работы на ПС )
13 апреля с 10:00 до 18:00
детский сад «Родничок» по ул. Гашека 1 а.
Спальный сектор: ул. Гашека 1а,1б,1/1.
ТП-061 (работы на ПС )
14 апреля с 10:00 до 18:00
ИП Сусаренко, ГЭК -20, детский сад «Академия радости», дачи «Текстильщик -1».
Частный сектор: 2-я Костанайская, 4-я Костанайская.
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