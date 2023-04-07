По прогнозам синоптиков, в субботу-воскресенье, 8-9 апреля, осадков не ожидается, на севере и востоке будет туман. В понедельник, 10 апреля, ночью на севере ожидается снег, а днём на северо-востоке - дождь. Осадки будут сопровождаться туманом и гололёдом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня будет переменная облачность без осадков.

- В субботу, ночью будет -5...-10°С, на юге области -2°С, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. - Днём ожидаем от 2-7, на юге 1 градус тепла. В воскресенье ночью термометры покажут -5...-10, на юге области -2°С. Днём температура воздуха будет в пределах +7...+12°С, на юге +15°С. В понедельник ночью ожидаем -2...-7°С, на юге до +2°С. Днём будет довольно тепло: +7...+12°С, на юге +15°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -5...-7°С, днём +3...+5°С. В воскресенье: ночью -5...-7°С, днём +7...+9°С. В понедельник: ночью -3...-5°С, днём +7...+9°С.

В субботу синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, в воскресенье и понедельник - северо-западный. Прогнозируемая скорость ветра в ближайшие три дня - 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области.