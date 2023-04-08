Какие дома останутся без холодной воды 10 апреля в Костанае?
8 апреля 2023, 15:22 | ЖКХ
Как сообщает ГКП "Костанай-Су", в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Бородина д. 225 будет прекращена подача питьевой воды 10 апреля 2023 года с 09:00 до 22:00 по следующим адресам:
Иллюстративное фото pixabay.com
Жилые дома:
ул. Бородина д.223, 225, 225/1, 227, ул. Валиханова д. 110 а, 112
Соц. объекты:
Частный детский сад по адресу ул. Бородина д.225
Продуктовый магазин «Жетістік» по адресу ул. Валиханова д.112а
«Клуб Строитель» по адресу ул. Валиханова д.99
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.
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