Новости

Какие дома останутся без холодной воды 10 апреля в Костанае?

8 апреля 2023, 15:22 |  ЖКХ

Как сообщает ГКП "Костанай-Су", в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Бородина д. 225 будет прекращена подача питьевой воды 10 апреля 2023 года с 09:00 до 22:00 по следующим адресам:

Иллюстративное фото pixabay.com

Жилые дома:

ул. Бородина д.223, 225, 225/1, 227, ул. Валиханова д. 110 а, 112

Соц. объекты:

Частный детский сад по адресу ул. Бородина д.225

Продуктовый магазин «Жетістік» по адресу ул. Валиханова д.112а

«Клуб Строитель» по адресу ул. Валиханова д.99

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.