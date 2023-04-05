По прогнозам синоптиков, в четверг, 6 апреля, днём на севере области ожидается небольшой дождь. В пятницу, 7 апреля, на севере и востоке пройдут осадки в виде дождя и снега, будет туман и гололёд. В субботу, 8 февраля, осадков не ожидается, на западе и севере прогнозируется туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие три дня будет переменная облачность без осадков.

- По области в четверг ночью будет -1...+4, на юге 7 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём термометры покажут 12-17, на юге 20 градусов выше нуля. В пятницу ночью 0...-5°С, на юге +3°С. Днем по области ожидаем от 0 до 5 градусов тепла, на юге 10 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термомтеров опустятся до -5...-10°С, на юге -2°С. Дневные температуры будет положительными: +2...-+7°С, на юге области +10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью +1...+3°С, днём +14...+16°С. В пятницу: ночью 0...-2°С, днём +1...+3°С. В субботу: ночью 0...-1°С, днём +2...+4°С.

В четверг ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу ветер в течение дня поменяет направление с северо-восточного на северо-западное, которое сохранится и на субботу. Скорость ветра 7-8 апреля будет 9-14 м/с, на севере и востоке прогнозируются периодические усиления до 15-20 м/с.



