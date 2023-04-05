В приюте ОО «Надежда Плюс kst» ищет новый дом пес, которого волонтеры называют Малышом - из-за коротких лапок. Его история началась с конца осени - начала зимы прошлого года. Он умирал на дачах СО «Садовод», в реабилитационный центр собаку принесли пожилые люди и очень просили о помощи. Они кормили 8 других собак, а найденыш был слаб и травмирован.

Малыш (справа) и его бывший сосед по вольеру Черныш

Чуть-чуть подлечили и он уже бегал по территории! Сейчас он здоров, кастрирован, чипирован и вакцинирован.

Малыш - дворняга. Каких-то особых условий содержания он не требует, можно держать на поводке и без. Он отлично будет чувствовать себя и с пенсионерами, и с детьми.

Сейчас Малыш живет в вольере один, но еще зимой с ним жили Черныш и Сеня. Черныша забрали и теперь он охраняет территорию на одной из баз Костаная, а Сеня прошла все процедуры по программе ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат в естественную среду обитания) и была возвращена на улицу.

Чтобы забрать Малыша или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7 705 462 98 19 или в директ в Instagram @hope_kst

Фото Андрея СКИБЫ