По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 4-5 апреля, на территории области осадки не ожидаются. Областной центр - не исключение, в Костанае будет переменная облачность без осадков.

Фото Ксении РЕБИК



- В ночь на вторник, термометры покажут -2...+3°С, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидаем 9-14, на юге до 18 градусов тепла. В среду ночью будет -3...+2°С, а днём столбики термометров поднимутся выше нуля на 13-18 градусов, на северо-западе будет немного прохладнее - 10 градусов тепла.

В областном центре показания термометров будут следующими. Во вторник: ночью 0...+2°С, днём +12...+14°С. В среду: ночью 0...+2°С, днём +13...+15°С

Ветер в ближайшие два дня ожидается юго-восточный. Скорость ветра во вторник будет 7-12 м/с, с усилениями до 15 м/с на юге области. В среду скорость ветра составит 9-14 м/с.