После перерыва, связанного с участием национальной сборной в отборочных играх группового этапа чемпионата Европы 2024 года, матчами четвертого тура возобновился чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Легионер «Тобола» из Боснии и Герцеговины Йован Илич открывает счет в матче / Скриншот трансляции

Этот тур проходил в честь прославленного голкипера Александра Сергеевича Убыкина, сыгравшего в общей сложности за казахстанские клубы в общей сложности около 300 матчей. За алматинский «Кайрат» он провел 207 матчей в Высшей лиге и 50 - в Первой лиге чемпионата СССР, дважды становясь ее победителем. В сезоне-1988 Убыкин в составе «Трактора» из Павлодара стал победителем Второй лиги, в которой в 1989 году выступал за алматинский РШВСМ. А в качестве тренера Александр Сергеевич работал в клубах РШВСМ, «Кайрат», «ЦСКА-Кайрат», «Цесна», «Алма-Ата» и «Байтерек».

«Тобол», находившийся в тройке команд, не потерявших очков в трех стартовых турах, проводил свой поединок в Талдыкоргане против местного «Жетысу», который замыкал турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

В перерыве чемпионата состав костанайского клуба пополнился сербским полузащитником Иваном Рогачем (18.VI.1992, 191 см, 90 кг). Воспитанник «Црвены Звезды» из Белграда на протяжении почти всей профессиональной карьеры выступал за клубы Суперлиги и Первой лиги Сербии. В 2014 году на правах свободного агента он подписал контракт с украинской «Волынью», а в феврале 2015 года перешел в сербскую «Войводину», затем играл за сербские клубы ОФК (Белград), «Бачка» (Суботица), «Инджия» (Иджия), «Земун» Белград, «Явор» (Иваница) и «Металац» (Горни Милановац), а в сезоне-2021/2022 выступал за российский «Акрон» (Тольятти).

«Тобол» начал встречу с российским голкипером Иваном Коноваловым в воротах, четырьмя защитниками - россиянином Альбертом Габараевым, сербом Бояном Младовичем, Александром Марочкиным и Багдатом Каировым, тремя полузащитниками - Йованом Иличем из Боснии и Герцеговины, Серикжаном Мужиковым (капитан команды) и Саматом Жарынбетовым и тремя игроками линии нападения - Асмиром Сульичем из Венгрии, Игорем Сергеевым из Узбекистана и Исламом Чесноковым.

Матч, проходивший при сильном ветре, начался с атак гостей, которые на 8-й минуте заработали угловой удар на левом фланге. После подачи Мужикова грузинский легионер хозяев Мате Цинзадзе выбил мяч из вратарской площадки, но с ее линии Илич с лету пробил по центру и открыл счет.

Следующего удара по воротам болельщикам пришлось ждать почти полчаса, когда на 34-й минуте Сергеев после перехвата мяча пробил низом с разворота с дуги штрафной площади, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.

За минуту до перерыва хозяева, игравшие против ветра, провели быструю атаку по центру и Бауыржан Турысбек сделал передачу низом в штрафную площадь на ход белорусскому нападающему Руслану Теверову. На перехват вышел Коновалов, в падении пытавшийся забрать мяч в районе 11-метровой отметки, но и нападающего, и голкипера опередил Младович, выбивший мяч на угловой. А вот после розыгрыша углового удара на подачу Асхата Балтабекова от правого углового флажка откликнулся тот же Теверов, с правого угла вратарской площадки в прыжке с разворота переправивший мяч в ближний угол, забив первый гол «Жетысу» в чемпионате и сравняв счет - 1:1.

Второй тайм начался с атак хозяев, в течение трех минут игроки костанайского клуба заблокировали три удара по своим воротам, после чего мяч надолго перешел на половину поля гостей. На 53-й минуте «Тобол» заработал право на штрафной удар после того, как на дальних подступах к штрафной площади грубо сыграли против Мужикова. Сам пострадавший пробил со стандарта, но мяч выбили защитники, однако он остался у гостей, которые трижды с правого фланга пытались пройти с ним к воротам. А после очередной неудачной попытки Чесноков из пределов штрафной площади откатил мяч под удар Иличу, который неожиданно пропустил его Мужикову, а капитан «Тобола» с дуги штрафной площади пробил верхом, но, к сожалению, попал в перекладину ворот.

В ответной атаке полузащитник хозяев Мади Хасен перевел мяч диагональной верхней передачей с правого фланга на левый край штрафной площади грузинскому партнеру по средней линии Рати Ардазишвили, который, уходя от защитников, сместился в центр и из района 11-метровой отметки опасно пробил по воротам, но мяч пролетел в полуметре над перекладиной.

На 62-й минуте возник еще один опасный момент у ворот гостей, но Теверов, замыкавший подачу с правого фланга Аслана Адиля, пробил головой из центра штрафной площади гостей мимо ворот. А через три минуты наставник «Тобола» сербский специалист Милич Чурчич произвел тройную замену - вместо Сергеева вышел ивуариец Серж Дебле, вместо Жарынбетова - Рогач, а вместо Сульича - Жаслан Жумашев. Вскоре после розыгрыша штрафного удара на правом краю Габараев пробил головой с близкого расстояния прямо в руки голкиперу Андрею Пасеченко.

До конца матча обе команды имели возможности выйти вперед. На 76-й минуте красивая комбинация «Тобола» на правом краю завершилась навесной подачей в штрафную площадь Иличу, который головой перевел мяч на левый край вратарской площадки, откуда Жумашев в касание пробил точно в ближний угол ворот, однако гол не был засчитан, так как у забивавшего его было зафиксировано довольно спорное положение «вне игры».

Довольно спорный момент с офсайдом у Жаслана Жумашева, когда в момент передачи ему мяча боковой арбитр находился дальше от ворот, чем игроки / Скриншот трансляции

А на 80-й минуте Турысбек прямым ударом со стандарта метров с 25-ти немного левее центра пробил по воротам гостей, что с учетом сильного попутного ветра было достаточно опасно, но Коновалов в прыжке перевел летевший в левый верхний от него угол мяч на угловой.

На 83-й минуте еще одна замена произошла в составе «Тобола» - Чеснокова поменял российский полузащитник Павел Киреенко, но на ход игры она уже не повлияла.

Потеряв первые очки в чемпионате, «Тобол» остался в лидирующей тройке и свой следующий матч проведет 9 апреля в Костанае против «Астаны».