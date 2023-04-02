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В семи районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

2 апреля 2023, 11:02 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 3 по 7 апреля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на полстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах города. 

Фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам: 

КТП-99 (работы на ВЛ)

с 3 по 5 апреля с 10:00 до 17:30

  • ясли- сад № 1 по ул. Белинского 5.

Частный сектор:

  • ул. Станционная 8-42,
  • ул. Крупская 6-29, 9/1, 9/114, 
  • ул. Спартака 1-44, 
  • 1 пр. Спартака 24/7-24/20,
  • 2 пр. Спартака 28/1-28/15, 30/2-30/6, 
  • 3 пр. Спартака 32/5-32/9, 34/8-34/16, 
  • 4 пр. Спартака 36/1-36/11, 38/2-38/8, 
  • ул. Энгельса 18/1, 18/2, 21/1, 21/2, 24/1, 24/2, 30, 32, 33/1, 33/2, 1-26, 39-47, 
  • пр. Энгельса 44/1-44/21, 42/2-42/10,
  • ул. Солнечная 4-35,
  • ул. Спортивная 1-26, 
  • ул. Локомотивная 8/1-8/5, 10/2-10/10, 
  • ул. Мирная 4/1, 4/3, 6/4, 6/6, 3-19, 
  • ул. Станционная 54/1-54/10, 
  • ул. Тургенева 1-50, 11/1-11/23, 19/1-19/5, 21/2-21/6, 
  • пр. Станционный 37-48, 
  • ул. Белинского 6/1, 6/3, 9, 10-34, 
  • ул. Некрасова 7-36, 11/2-39/6, 
  • ул. Достык 47-55.

 ТП-2 (аэропорт) (работы на ПС)

3 апреля с 10:00 до 18:00

  • ИП Сагитова, 
  • ИП Стригина, 
  • ИП Тынымбаева,
  • ИП Санжар и К, 
  • магазин «Сервис».

Спальный сектор:

  • ул. Герасимова 7, 9, 12. 
  • мкр. Аэропорт 37, 38, 39, 39/1, 40, 45.

 ТП-1 (аэропорт) (работы на ПС )

4 апреля с 10:00 до 18:00

  • ИП Онайбекова, 
  • ИП Нуржакупов.

Спальный сектор:

  • ул. Герасимова 8, 10, 
  • мкр. Аэропорт 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 35а, 38.

 КТП-99 б (работы на ВЛ)

5 апреля с 10:00 до 17:30

  • ясли- сад «Ясмин» по ул. 6-я Солнечная 5, 
  • поликлиника по ул. Химиков 24.

Частный сектор:

  • ул. Белинского 7-31, 
  • ул. Солнечная 67/1-67/7,
  • 4 пр. Солнечный 1-25, 
  • 5 пр. Солнечный 2-30, 
  • 6 пр. Солнечный 4-27, 
  • 7 пр. Солнечный 1-28, 
  • ул. Солнечная 78-90,
  • 6 Солнечная 1-41, 
  • 7 Солнечная 2-42,
  • 8 Солнечная 1-41,
  • ул. Крупской 10-36, 4/2,9/8, 
  • ул. Мира 1-23, 
  • ул. Жуковского 27-53, 
  • ул. Мирная 28-51,
  • 4 пр. Спартака 17/3-17/11, 
  • 5 пр. Спартака 40/-9-40/13, 42/1-42/8, 
  • ул. Достык 11-29,14/3-14/5, 
  • ул. Степная 2-37,1/1-1/14, 12/1-12/23, 14/2-14/32, 
  • ул. Кленовая 3/5-3/38, 
  • ул. Автозаводская 4/2-4/24, 
  • ул. Аксу 1-28,28/9-28/21, 
  • ул. Студенческая 19/1-19/27, 44-62, 21/17-21/23,
  • ул. Солнечная 38/2-38/34, 40/3-40/13, 
  • ул. Чекмарева 2-26

 ТП-631 (работы на ПС)

5 апреля с 10:00 до 18:00

  • АЗС «Гелиос», 
  • ТОО «Тандем», 
  • ТОО «Аджедан» по ул. Карбышева 93, 95, 95а.

Спальный сектор:

  • 7 мкр. - дома 4, 8, 8а, 9, 12.

промзона (по Складской) (работы на ПС )

5 апреля с 10:00 до 17:00

  • ТОО «КТЭК», 
  • ТОО «Адал», 
  • ИП Шайкенова, 
  • ИП Паненко, 
  • ТОО «КМК-Пионер», 
  • ТОО «Калкан»,
  •  детский сад по ул. Шаяхметова 171а, 
  • ТОО «АБЗ».

КТП-99 а (работы на ВЛ)

с 5 по и 7 апреля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • л. Тургенева 17-41, 11/1-11/25, 13/4,15/5, 17/5,19/1-19/5, 23/1-23/3, 21/6, 29/4-29/8,
    ул. Энгельса 38-54,
  • пр. Энгельса 44/1-44/21, 
  • ул. Спартака 11-29, 21/1, 25/1, 23/6, 18/1-18/3, 13/3, 13/1, 15/2-15/4, 9/1,11/2, 11/4.