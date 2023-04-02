План работ Костанайской Горэлектросети с 3 по 7 апреля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на полстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах города.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-99 (работы на ВЛ)

с 3 по 5 апреля с 10:00 до 17:30

ясли- сад № 1 по ул. Белинского 5.

Частный сектор:

ул. Станционная 8-42,

ул. Крупская 6-29, 9/1, 9/114,

ул. Спартака 1-44,

1 пр. Спартака 24/7-24/20,

2 пр. Спартака 28/1-28/15, 30/2-30/6,

3 пр. Спартака 32/5-32/9, 34/8-34/16,

4 пр. Спартака 36/1-36/11, 38/2-38/8,

ул. Энгельса 18/1, 18/2, 21/1, 21/2, 24/1, 24/2, 30, 32, 33/1, 33/2, 1-26, 39-47,

пр. Энгельса 44/1-44/21, 42/2-42/10,

ул. Солнечная 4-35,

ул. Спортивная 1-26,

ул. Локомотивная 8/1-8/5, 10/2-10/10,

ул. Мирная 4/1, 4/3, 6/4, 6/6, 3-19,

ул. Станционная 54/1-54/10,

ул. Тургенева 1-50, 11/1-11/23, 19/1-19/5, 21/2-21/6,

пр. Станционный 37-48,

ул. Белинского 6/1, 6/3, 9, 10-34,

ул. Некрасова 7-36, 11/2-39/6,

ул. Достык 47-55.

ТП-2 (аэропорт) (работы на ПС)

3 апреля с 10:00 до 18:00

ИП Сагитова,

ИП Стригина,

ИП Тынымбаева,

ИП Санжар и К,

магазин «Сервис».

Спальный сектор:

ул. Герасимова 7, 9, 12.

мкр. Аэропорт 37, 38, 39, 39/1, 40, 45.

ТП-1 (аэропорт) (работы на ПС )

4 апреля с 10:00 до 18:00

ИП Онайбекова,

ИП Нуржакупов.

Спальный сектор:

ул. Герасимова 8, 10,

мкр. Аэропорт 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 35а, 38.

КТП-99 б (работы на ВЛ)

5 апреля с 10:00 до 17:30

ясли- сад «Ясмин» по ул. 6-я Солнечная 5,

поликлиника по ул. Химиков 24.

Частный сектор:

ул. Белинского 7-31,

ул. Солнечная 67/1-67/7,

4 пр. Солнечный 1-25,

5 пр. Солнечный 2-30,

6 пр. Солнечный 4-27,

7 пр. Солнечный 1-28,

ул. Солнечная 78-90,

6 Солнечная 1-41,

7 Солнечная 2-42,

8 Солнечная 1-41,

ул. Крупской 10-36, 4/2,9/8,

ул. Мира 1-23,

ул. Жуковского 27-53,

ул. Мирная 28-51,

4 пр. Спартака 17/3-17/11,

5 пр. Спартака 40/-9-40/13, 42/1-42/8,

ул. Достык 11-29,14/3-14/5,

ул. Степная 2-37,1/1-1/14, 12/1-12/23, 14/2-14/32,

ул. Кленовая 3/5-3/38,

ул. Автозаводская 4/2-4/24,

ул. Аксу 1-28,28/9-28/21,

ул. Студенческая 19/1-19/27, 44-62, 21/17-21/23,

ул. Солнечная 38/2-38/34, 40/3-40/13,

ул. Чекмарева 2-26

ТП-631 (работы на ПС)

5 апреля с 10:00 до 18:00

АЗС «Гелиос»,

ТОО «Тандем»,

ТОО «Аджедан» по ул. Карбышева 93, 95, 95а.

Спальный сектор:

7 мкр. - дома 4, 8, 8а, 9, 12.

промзона (по Складской) (работы на ПС )

5 апреля с 10:00 до 17:00

ТОО «КТЭК»,

ТОО «Адал»,

ИП Шайкенова,

ИП Паненко,

ТОО «КМК-Пионер»,

ТОО «Калкан»,

детский сад по ул. Шаяхметова 171а,

ТОО «АБЗ».

КТП-99 а (работы на ВЛ)

с 5 по и 7 апреля с 10:00 до 17:30

Частный сектор: