В семи районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 3 по 7 апреля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на полстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах города.
Фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-99 (работы на ВЛ)
с 3 по 5 апреля с 10:00 до 17:30
- ясли- сад № 1 по ул. Белинского 5.
Частный сектор:
- ул. Станционная 8-42,
- ул. Крупская 6-29, 9/1, 9/114,
- ул. Спартака 1-44,
- 1 пр. Спартака 24/7-24/20,
- 2 пр. Спартака 28/1-28/15, 30/2-30/6,
- 3 пр. Спартака 32/5-32/9, 34/8-34/16,
- 4 пр. Спартака 36/1-36/11, 38/2-38/8,
- ул. Энгельса 18/1, 18/2, 21/1, 21/2, 24/1, 24/2, 30, 32, 33/1, 33/2, 1-26, 39-47,
- пр. Энгельса 44/1-44/21, 42/2-42/10,
- ул. Солнечная 4-35,
- ул. Спортивная 1-26,
- ул. Локомотивная 8/1-8/5, 10/2-10/10,
- ул. Мирная 4/1, 4/3, 6/4, 6/6, 3-19,
- ул. Станционная 54/1-54/10,
- ул. Тургенева 1-50, 11/1-11/23, 19/1-19/5, 21/2-21/6,
- пр. Станционный 37-48,
- ул. Белинского 6/1, 6/3, 9, 10-34,
- ул. Некрасова 7-36, 11/2-39/6,
- ул. Достык 47-55.
ТП-2 (аэропорт) (работы на ПС)
3 апреля с 10:00 до 18:00
- ИП Сагитова,
- ИП Стригина,
- ИП Тынымбаева,
- ИП Санжар и К,
- магазин «Сервис».
Спальный сектор:
- ул. Герасимова 7, 9, 12.
- мкр. Аэропорт 37, 38, 39, 39/1, 40, 45.
ТП-1 (аэропорт) (работы на ПС )
4 апреля с 10:00 до 18:00
- ИП Онайбекова,
- ИП Нуржакупов.
Спальный сектор:
- ул. Герасимова 8, 10,
- мкр. Аэропорт 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 35а, 38.
КТП-99 б (работы на ВЛ)
5 апреля с 10:00 до 17:30
- ясли- сад «Ясмин» по ул. 6-я Солнечная 5,
- поликлиника по ул. Химиков 24.
Частный сектор:
- ул. Белинского 7-31,
- ул. Солнечная 67/1-67/7,
- 4 пр. Солнечный 1-25,
- 5 пр. Солнечный 2-30,
- 6 пр. Солнечный 4-27,
- 7 пр. Солнечный 1-28,
- ул. Солнечная 78-90,
- 6 Солнечная 1-41,
- 7 Солнечная 2-42,
- 8 Солнечная 1-41,
- ул. Крупской 10-36, 4/2,9/8,
- ул. Мира 1-23,
- ул. Жуковского 27-53,
- ул. Мирная 28-51,
- 4 пр. Спартака 17/3-17/11,
- 5 пр. Спартака 40/-9-40/13, 42/1-42/8,
- ул. Достык 11-29,14/3-14/5,
- ул. Степная 2-37,1/1-1/14, 12/1-12/23, 14/2-14/32,
- ул. Кленовая 3/5-3/38,
- ул. Автозаводская 4/2-4/24,
- ул. Аксу 1-28,28/9-28/21,
- ул. Студенческая 19/1-19/27, 44-62, 21/17-21/23,
- ул. Солнечная 38/2-38/34, 40/3-40/13,
- ул. Чекмарева 2-26
ТП-631 (работы на ПС)
5 апреля с 10:00 до 18:00
- АЗС «Гелиос»,
- ТОО «Тандем»,
- ТОО «Аджедан» по ул. Карбышева 93, 95, 95а.
Спальный сектор:
- 7 мкр. - дома 4, 8, 8а, 9, 12.
промзона (по Складской) (работы на ПС )
5 апреля с 10:00 до 17:00
- ТОО «КТЭК»,
- ТОО «Адал»,
- ИП Шайкенова,
- ИП Паненко,
- ТОО «КМК-Пионер»,
- ТОО «Калкан»,
- детский сад по ул. Шаяхметова 171а,
- ТОО «АБЗ».
КТП-99 а (работы на ВЛ)
с 5 по и 7 апреля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- л. Тургенева 17-41, 11/1-11/25, 13/4,15/5, 17/5,19/1-19/5, 23/1-23/3, 21/6, 29/4-29/8,
ул. Энгельса 38-54,
- пр. Энгельса 44/1-44/21,
- ул. Спартака 11-29, 21/1, 25/1, 23/6, 18/1-18/3, 13/3, 13/1, 15/2-15/4, 9/1,11/2, 11/4.
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