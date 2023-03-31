По прогнозам синоптиков, в субботу-понедельник, 1-3 апреля, осадков не ожидается. В воскресенье и понедельник, 2-3 апреля, на севере области в ночные и утренние часы прогнозируется туман. В Костанае 1-3 апреля переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Ночью в субботу, по области будет -4...+1°С, на востоке 7 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём прогнозируем +5...+10°С, на юге области +15°С. В ночь на воскресенье ожидается от нуля до 5 градусов мороза, на северо-востоке 8 градусов мороза. В дневное время на большей части территории термометры покажут 0...-5°С, на юге +3°С. В понедельник ночью будет холоднее - от нуля до +5°С, на юге +8°С. Днем столбики термометров могут поднимутся до значений +12...+17°С, на юге до +20.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -2...-4°С, днём +7...+9°С. В воскресенье: ночью -1...-3°С, днём +8...+10°С. В понедельник: ночью 0...-2°С, днём +10...+12°С.

В ближайшие три дня ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В субботу на западе, севере и юге области отдельные порывы могут будут достигать скорости 15-20 м/с.