С декабря в Казахстане законодательными поправками значительно усилили защиту прав авиапассажиров, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

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29 декабря изменения внесли в закон "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", 14 марта – в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.

Авиакомпании обязали оказывать пассажирам услуги по питанию, проживанию и трансферу при любых изменениях во времени вылета и прилёта или в маршруте. Ранее это обязательство распространялось только на задержки и отмены рейсов.

Если пассажир в полёте совершил административное или уголовное правонарушение, авиакомпания может внести его в "чёрный список" и по своей инициативе прекратить договор авиаперевозки.

Теперь пассажиров обязательно должны уведомлять о задержке рейса и об их правах. Уведомления приходят на сотовый телефон и электронную почту.

"Также пассажиров обязаны уведомлять о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с изменением статуса рейса по его вине либо поздним прибытием самолёта. Убедительно просим пассажиров указывать свои контактные данные при покупке билетов", – говорится в сообщении комитета.

Если авиакомпания не выплачивает в установленные сроки компенсацию пассажиру за изменение статуса рейса по её вине, теперь её обязательно штрафуют.

Если статус рейса меняется более чем на пять часов, пассажир имеет право на полный возврат средств или перебронирование (ранее этот срок составлял 10 часов).

"В дальнейшем в случае необходимости требования законодательства будут пересматриваться с учётом международных стандартов и мировой практики", – заключили в комитете.