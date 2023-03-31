Первый весенний месяц стал насыщенным на республиканские соревнования лыжников для молодых спортсменов. В Актобе на лыжной базе ОСДЮСШ по зимним видам спорта прошел чемпионат Республики Казахстан по лыжным гонкам среди обучающихся в спортивных школах (ШВСМ, СДЮШОР, СШИКОР, ДЮСШ). В программу соревнований входил мини-тур с гонкой-прологом и двумя гонками свободным и классическими стилями, вторая из которых проходила в формате гонки преследования. А победители и призеры определялись как на отдельных дистанциях, так и по итогам мини-тура в трех возрастных группах - мужчины и женщины (2002 г.р. и старше), юниоры и юниорки (2003-2004 г.р.), юноши и девушки (2005 г.р. и младше).

Абсолютный победитель чемпионата Казахстана среди воспитанников спортшкол Артем Завялов / Фото instagram.com

Стартовал мини-тур гонкой классическим стилем на 3,3 км у мужчин и 2,5 км у женщин, в которой лыжники Костанайской области завоевали семь призовых мест.

Среди мужчин первые два места заняли мастера спорта РК воспитанник ДЮСШ №3 Артем Ковалев, преодолевший дистанцию за 8 мин. 44,99 сек., и воспитанник ЦПОР и РШВСМ Алмас Каримов (8.48,1), а среди женщин второе и третье места у воспитанниц ШВСМ и ЦОП мастеров спорта РК Лауры Киныбаевой (7.37,0) и Марии Люфт (7.46,7).

Среди юниоров не было равных воспитаннику ДЮСШ №3, ЦПОР и ЦОП Артему Завялову (8.43,7).

Воспитанница ДЮСШ №3 Дарья Ким показала лучший результат среди девушек - 7.47,6. Чуть более секунды ей уступила воспитанница ДЮСШ района Б.Майлина Милана Мамедова - 7.48,9.

Гонка свободным ходом у мужчин, юниоров и юношей проводилась на дистанции 10 км, и в двух возрастных группах первенствовали костанайцы - у мужчин сильнейшим стал воспитанник ЦПОР и РШВСМ мастер спорта РК Алмас Каримов (24.29,9), а у юниоров - Артем Завялов (26.04,9). Третье место среди мужчин завоевал воспитанник ДЮСШ №3 и РШВСМ Алишер Кинуарбек (27.10,0).

Женщины, юниорки и девушки соревновались на дистанции 5 км. У женщин первые два места на счету костанаек Лауры Киныбаевой (14.16,3) и еще одной воспитанницы ШВСМ и мастера спорта РК Анастасии Ротовой (14.36,9).

Второй результат среди девушек показала Дарья Ким (15.37,9).

В гонках преследования, прошедших на тех же дистанциях, стартовавшие первыми в своих группах Алмас Каримов и Артем Завялов не дали себя опередить, показав результаты по сумме двух гонок 57.33,4 сек. и 58.13,6 соответственно. А Алишер Кинуарбек (ДЮСШ №3, РШВСМ) стал третьим среди мужчин - 1 час 1 мин. 2,5 сек.

Победительница женской гонки свободным стилем Лаура Киныбаева выиграла и гонку преследования - 32.52,8. А Анастасия Ротова финишировала третьей - 33.21,2.

Стартовав четвертой Милана Мамедова завершила гонку преследования среди девушек второй - 34.50,6. Третье место сохранила за собой Дарья Ким - 34.53,9.

По итогам трех гонок победителями мини-тура в своих возрастных группах стали Алмас Каримов, Артем Завялов и Милана Мамедова. Вторые места у Лауры Киныбаевой и Дарьи Ким, а третьими были Алишер Кинуарбек и Анастасия Ротова.

Костанай принимал чемпионат Казахстана по лыжным гонкам среди юношей и девушек, в котором приняли участие юные лыжники из Астаны, Абайской Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Сборная Костанайской области - бронзовый призер в командном зачете чемпионата РК среди юношей и девушек / Фото facebook.com/AstanaSki

Завоевав в гонках, прошедших на лыжной базе ДЮСШ №3, три первых, одно второе и три третьих места, сборная Костанайской области набрала 1855 очков и в командном зачете заняла третье место, пропустив вперед лишь представителей Акмолинской (2561) и Восточно-Казахстанской (2530) областей

Победителями юношеского чемпионата стали Милана Мамедова (ДЮСШ района Б. Майлина), выигравшая гонку классическим стилем на 5 км среди старших девушек, и выступавший среди младших юношей Ратмир Югай (ДЮСШ №3), ставший победителем в двух гонках - на 3 км классическим ходом и в спринте на 1,6 км свободным ходом. На его счету также и серебряная медаль в гонке на 3 км свободным ходом.

Пьедестал почета Молодежных игр РК по итогам командного спринта среди женщин / Фото instagram.com

Бронзовым призером среди старших девушек в гонке свободным ходом на 5 км стала Дарья Сагимбаева (ДЮСШ №3).

Еще два третьих места были завоеваны в эстафетах 4х5 км среди старших девушек, в которой Костанаскую область представляли Милана Мамедова, Аида Хажиева (ДЮСШ №3), Дарья Ким и Дарья Сагимбаева, и 4х3 км среди младших девушек, в которой бежали воспитанницы ДЮСШ №3 Елизавета Жевак, Дильназ Фазулова, Надежда Ковалева и Яна Филипенко.

Также третье место в командном зачете завоевала сборная Костанайской области и в соревнованиях по лыжным гонкам в программе IV зимних Молодежных игр Республики Казахстан, которые прошли в городе Риддере Восточно-Казахстанской области. В играх принимали участие лыжники из Астаны, Алматы, Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, соревновавшиеся в трех возрастных группах 2000-2002 г.р., 2003-2004 гр. и 2005 г.р. и моложе.

На счету молодых костанайских спортсменов 16 призовых мест, в том числе 5 первых, 6 вторых и 5 третьих.

В спринте на 1,4 км свободным стилем серебряными призерами стали Алмас Каримов среди мужчин, Лаура Киныбаева среди женщин и Артем Завялов среди юниоров, а Мария Люфт завоевала бронзовую награду среди женщин.

В командном спринте Мария Люфт и Лаура Киныбаева выиграли соревнования среди женщин, а Алишер Кинуарбек и Алмас Каримов заняли третье место среди мужчин. Данил Первунецких и Артем Завялов завоевали серебряные медали в командном спринте среди юниоров. Также серебряными призерами в командном спринте среди девушек стали Дарья Ким и Аида Хажиева.

Призеры Молодежных игр РК в смешанной эстафете / Фото instagram.com

Титул чемпионов Молодежных игр в смешанной эстафете завоевали Алишер Кинуарбек, Лаура Киныбаева и Алмас Каримов. А в эстафете 4х3 км команда костанайских девушек в составе Аиды Хажиевой, Миланы Мамедовой, Дарьи Сагимбаевой и Дарьи Ким заняла третье место.

Призовую тройку по итогам гонки на 10 км классическим стилем среди женщин составили только представительницы Костанайской области - костанайки Лаура Киныбаева, Мария Люфт и Анастасия Ротова из Рудного. А Милана Мамедова из района Б. Майлина стала чемпионкой Игр в такой же гонке на 5 км среди девушек.

Еще две награды на счету костанайских лыжниц в масс-старте на 15 км, в котором свой четвертый чемпионский титул и пятую медаль завоевала Киныбаева, а Ротова заняла третье место

Стоит отметить, что перед заключительными республиканскими стартами Алмас Каримов и Лаура Киныбаева приняли участие в чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодежи (до 23 лет), который прошел в канадском городе Уистлере. Там же выступил и Артем Завялов, представлявший Казахстан на чемпионате мира среди юниоров.