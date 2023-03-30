Играли в Counter Strike: Global Offensive (CS:GO - многопользовательский шутер. Игроки делятся на две команды: террористов и подразделений специального назначения - «НГ»). Судьями стали представители киберспортивных клубов Terra Incognita (КРУ им. Байтурсынова) и ChelGu Knights (КФ ЧелГУ).

Киберспортсмены из команды SNS (Костанайский строительный колледж) играют в CS:GO

Турнир прошел 29 марта в Костанайском строительном колледже при участии и поддержке управления образования. После отборочного этапа в формате онлайн в финал вышли сборные строительного колледжа (команда SNS) и Костанайского высшего колледжа Казпотребсоюза (команда KBBK). Бронза у команды FEAR - сборной колледжа предпринимательства КИнЭУ.

Киберспортсмены из команды KBBK (Костанайский Высший колледж Казпотребсоюза)

В каждой команде по 5 человек. Они «сражались» друг с другом в соседних компьютерных кабинетах на втором этаже колледжа. Всего два раунда в формате Best of 3 - если в них выиграет одна и та же команда, она побеждает. При счете 1:1 проводят третью игру.

Есильбай Мухамедрахимов: «Я сам когда-то играл в DotA»

- В нашем колледже киберспорт активно стал развиваться с 2020 года - во время пандемии студенты находились на домашнем обучении и мы решили проводить мероприятия в онлайн-формате, чтобы повысить их интерес к учебе, - рассказал "НГ" заместитель директора по информационным технологиям Костанайского строительного колледжа Есильбай МУХАМЕДРАХИМОВ. - Начали проводить киберспортивные онлайн-турниры среди студентов колледжей и вузов области, а также школьников - для профориентационной работы. Во время карантина такие турниры развивали навык коммуникации, так как были проблемы с живым общением. Также это дисциплинирует студентов: каждый турнир - очень большая ответственность для команды, игрокам нужно сплотиться для хорошей игры.

Киберспорт в Казахстане с 2018 года относится к официальным видам спорта, однако многие все еще не воспринимают его всерьез.

- В киберспорте должен быть строгий подход: выстраивание графика тренировок, соревнований, то есть, все, как в профессиональном спорте. Здесь есть капитан команды, который руководит командой, направляет ее. И это не значит, что студент просто сидит играет и тратит свое время, - пояснил Мухамедрахимов. - Уровень игроков намного вырос: в 2020 году он был слабым, сейчас он очень хороший. Сейчас в ходе отбора отсеялись неподготовленные команды и в финале сейчас опытные, сильные игроки, которые ранее участвовали в локальных городских турнирах. Думаю, в дальнейшем они уже могут участвовать уже в республиканских и даже международных турнирах.

В 2020 году руководство колледжа подало заявку на участие в республиканском проекте «Жас Маман», в его рамках выделили средства на приобретение компьютеров. Организовали студию, где ребята комментируют матчи, ведут онлайн-трансляции.

- Я раньше сам играл в DotA (командная тактико-стратегическая игра, в которой каждый игрок управляет одним героем. Основная задача - уничтожить вражеский лагерь, защищённый башнями - «НГ»), - пояснил замдиректора колледжа. - Для киберспорта нужно очень много времени и заниматься этим нужно очень серьезно и систематично, а временем таким я не располагаю. Сейчас я наблюдатель. Думаю, если будет достаточное количество участников, проведем турнир и по данной дисциплине.

- Киберспорт в нашей области развит уже более 10 лет, но если ранее это было локально, сейчас более развито и масштабно, - сообщил "НГ" методист методического кабинета технического и профессионального, послесреднего образования управления образования Руслан АБИЛОВ. - Киберспорт - это не просто игры, он учит стратегии, работе в команде, учит проявлять лидерские качества. Также нельзя быть киберспорстменом, не зная об устройстве компьютера, программном обеспечении. Такой спорт очень полезен для студентов колледжей, особенно технических специальностей.

- Я играю в компьютерные игры с 6 лет - чему-то дядя научил, чему-то сам научился, - рассказал 16-летний киберспортсмен из команды SNS Никита ЦОЙ. - А более профессионально начал заниматься киберспортом с 13 лет. Любимые игры - CS: GO и Apex Legends (многопользовательская онлайн-игра, которая сталкивает на одной карте до 60 игроков, действующих группами по три человека - «НГ»). Из достижений у меня «Мастер» в Apex и 2400 ELO на фесте в CS:GO (очень высокие ранги в указанных играх - «НГ»). Некоторые люди в нашем обществе негативно или несерьезно относятся к киберспорту. Я думаю, они поменяют свое мнение, только когда увидят, что на этом можно заработать. Например, моей маме не очень нравится то, чем я занимаюсь. Но при условии, если я буду приносить деньги, она будет меня в этом поддерживать. Главное качество киберспортсмена - целеустремленность. Никогда не падать духом от проигранной игры, потому что это глупо - все вернется. При условии, что ты не играешь плохо, конечно. Также важна хладнокровность.

- Компьютерными играми я увлекаюсь с детства, лет с 5-ти, рассказал 18-летний киберспортсмен из команды KBBK Алексей СЛОБОДЯНИК. - Самые любимые игры - CS:GO и DotA. За последние 3 года выиграл около пяти турниров, везде первые места. Их проводили компьютерные клубы Костаная для рекламы, там был призовой фонд - каждая команда платила определенный взнос, который потом был разыгран среди игроков. Также выигрывал в различных онлайн-турнирах. Родители относятся к моему занятию нормально, но когда начинаю слишком много играть и у них плохое настроение, они думают, что я сижу за компьютером и ничего не делаю, что убиваю зрение.

Алексей рассказал, какие факторы влияют на хорошую игру в киберспорте:

- Начиная от того, как ты сидишь, насколько тебе удобно, какая у тебя клавиатура или мышь - все это влияет. Очень важна твоя реакция, коммуникация с командой, восприятие игры. Есть люди, которые воспринимают все слишком серьезно, больше, чем нужно, но есть и другие, которые думают «Да это же просто игра!» - безответственно. Нужно соблюдать баланс в этом плане. Есть люди, которые просто играют, и есть киберспортсмены - вторые прикладывают к игре больше усилий, стараются куда-то пробиться. Ты начинаешь играть на турнирах, создавать какие-то группы в соцсетях, чтобы тебя заметили. Ты больше тренируешься и стараешься достичь чего-то.

Команда SNS заняла первое место, спортсменов наградили портативными аудиоколонками /Фото предоставлено Костанайским строительным колледжем



Команда КВВК собралась для участия в турнире 20 марта. У каждого игрока разный скилл (уровень) игры.

- У меня и моего друга Ахмета очень хороший скилл, - говорит Алексей Слоболдяник. - Отборочные матчи были проходными и серьезную конкуренцию нам составляет только команда из строительного колледжа - с этими ребятами я и выигрывал турниры от компьютерных клубов нашего города, их всех знаю и понимаю, что матч обещает быть интересным! Все зависит от скилла: если против вас играет 5 умелых игроков, а за вас 4, то это дисбаланс и игра может поменяться буквально за один раунд. Мастерство своей команды я оцениваю на 6/10: игроки у нас собирались по желанию, у нас также должны были играть два других студента, но они на практике в другом городе. Думаю, шансы на победу у нас 40/60, в пользу соперников.

Команда KBBK заняла второе место, наградой стали очки для работы за компьютером /Фото предоставлено Костанайским строительным колледжем



В финале со счетом 2:0 победила команда SNS. Их наградили портативными аудиоколонками. Киберспортсменам из KBBK вручили очки для работы на ПК, а студентам из команды FEAR - флешки на 128 ГБ.

MVP турнира - Адлет Капаров из команды SNS /Фото предоставлено Костанайским строительным колледжем



MVP (лучшим игроком) турнира стал 19-летний студент 4 курса Костанайского строительного колледжа (команда SNS) Адлет Капаров. Его наградили почетной грамотой.

Фото Андрея СКИБЫ