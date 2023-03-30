Заключить договор о коммунальных услугах теперь можно онлайн в Костанае
На новом портале можно не выходя из дома заключить договор на водоснабжение, вывоз ТБО и теплоэнергоснабжение. Для этого потребуется лишь ЭЦП. Но есть и ограничения.
Проект по цифровизации услуг субъектов естественных монополий реализовал акимат областного центра совместно с ТОО «Центр информационных отраслевых решений Интегро».
- Реализация данного ресурса основана на решениях, использующих принципы «одного окна», что обеспечивает прозрачность процессов обслуживания, сокращает сроки оказания услуг и упрощает процесс согласования, - говорится в сообщении. - Также данный сервис предоставляет возможность услугополучателям отслеживать движение своих обращений на всех этапах оказания городской услуги и получать результаты в электронном виде.
Портал городских услуг доступен по адресу dev.integrocity.kz. Портал работает в пилотном режиме, потому оформление договоров с ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания», ГКП «Костанай-Су» и ТОО «Тазалык-2012» доступно только:
- для физических лиц,
- для благоустроенного сектора,
- для вторичного жилья,
- собственникам жилья.
Для работы с порталом необходимо неходима действующая электронная цифровая подпись и установленная и запущенная программа NCALayer.
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