На новом портале можно не выходя из дома заключить договор на водоснабжение, вывоз ТБО и теплоэнергоснабжение. Для этого потребуется лишь ЭЦП. Но есть и ограничения.

Проект по цифровизации услуг субъектов естественных монополий реализовал акимат областного центра совместно с ТОО «Центр информационных отраслевых решений Интегро».

- Реализация данного ресурса основана на решениях, использующих принципы «одного окна», что обеспечивает прозрачность процессов обслуживания, сокращает сроки оказания услуг и упрощает процесс согласования, - говорится в сообщении. - Также данный сервис предоставляет возможность услугополучателям отслеживать движение своих обращений на всех этапах оказания городской услуги и получать результаты в электронном виде.

Портал городских услуг доступен по адресу dev.integrocity.kz. Портал работает в пилотном режиме, потому оформление договоров с ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания», ГКП «Костанай-Су» и ТОО «Тазалык-2012» доступно только:

для физических лиц, для благоустроенного сектора, для вторичного жилья, собственникам жилья.