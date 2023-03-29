По прогнозам синоптиков в четверг, 30 марта, на юге и востоке области ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, на остальной территории без осадков. В пятницу и субботу, 31 марта - 1 апреля, в ночные и утренние часы на востоке и севере - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие три дня будет переменная облачность, без осадков.

- В четверг ночью 3-8 градусов мороза, на юге 2 градуса тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём по области 2-7, на юге 12 градусов тепла. В ночь на пятницу термометры покажут -5...-10°С, на юге около 0°С, днём +3...+8°С, на юге +11°С. В субботу ночью ожидаем 0...-5°С, на западе +3°С, днём +7...+12°С, на юге +15°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -3...-5°С, днём +4...+6°С. В пятницу: ночью -5...-7°С, днём +4...+6°С. В субботу: ночью -1...-3°С, днём +8...+10°С.

В четверг и пятницу ожидается северо-восточный ветер, который в течение дня сменится восточным. Скорость ветра ожидается 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на большей части территории области, на юге возможны порывы до 23 м/с. В пятницу и субботу прогнозируется юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с, на юге и западе области до 23-28 м/с.