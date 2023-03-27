Во вторник, 28 марта, на территории Костанайской области по прогнозам синоптиков осадки маловероятны, на востоке и юге возможны туманы. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, на востоке -2 градуса, днём +7...+12, на востоке +4, на юге +20 градусов.

Фото Сауле КУАНБЕК

В Костанае во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью +1...+3, днём +8...+10 градусов.

- Во вторник погода в области будет находится под влиянием антициклона, но в среду погоду испортит кратковременный холодный фронт, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - На севере, востоке и юге Костанайской области 29 марта возможны осадки в виде дождя и снега. На юге и севере туман. Ветер юго-восточный 9-14, на востоке и юге порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3...+2, на юге +6 градусов. Днём +1...+6, на юге +12 градусов.

В Костанае в среду облачно, ночью дождь и снег. Температура ночью 0...+2, днём +4...+6 градусов. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.