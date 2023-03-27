Уточненный план работ сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях с 28 по 31 марта пройдут также в трех районах областного центра, но один из них заменили.

В связи с работами на этой неделе планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адртесам:

КТП-88 (работы на ВЛ)

с 28 по 31 марта с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Сибирская 74-99, 86/1,86/2,

ул. Строительная 77-92, 77/1-77/9, 79-6/79/10,

ул. К. Маркса 15г, 24-42, 40/1-40/7, 38/2-38/8, 34/1-34/7,

ул. Рудненская 76-96.

КТП-070 (работы на ПС)

28 марта с 10:00 до 8:00

Частный сектор:

ул. Узкоколейная 8-30,2/4,10а,14/3.

ТП-360 (работы на ВЛ)

30 марта с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

ул. Летунова 95.

Частный сектор: