План работ на электросетях на этой неделе изменили в Костанае
27 марта 2023, 14:46 | ЖКХ
Уточненный план работ сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях с 28 по 31 марта пройдут также в трех районах областного центра, но один из них заменили.
В связи с работами на этой неделе планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адртесам:
КТП-88 (работы на ВЛ)
с 28 по 31 марта с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Сибирская 74-99, 86/1,86/2,
- ул. Строительная 77-92, 77/1-77/9, 79-6/79/10,
- ул. К. Маркса 15г, 24-42, 40/1-40/7, 38/2-38/8, 34/1-34/7,
- ул. Рудненская 76-96.
КТП-070 (работы на ПС)
28 марта с 10:00 до 8:00
Частный сектор:
- ул. Узкоколейная 8-30,2/4,10а,14/3.
ТП-360 (работы на ВЛ)
30 марта с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- ул. Летунова 95.
Частный сектор:
- ул. Летунова 105-123,
- ул. Амангельды 163,165,
- ул. Пушкина 166-184.
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