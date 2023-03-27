Матчами 35 и 36 туров завершился регулярный чемпионат Казахстана по футзалу, по результатам которого стали известны составы четвертьфинальных пар стадии плей-офф.

Опасный момент у ворот «Актобе» / Фото m.vk.com/ofc_aktobe

«Аят» проводил заключительные матчи в Актобе против клуба с одноименным названием. Обеспечивший себе второе место рудненский клуб отправился на игры с занимающим третье место «Актобе» в основном с молодыми игроками. Причем для пятерых из них - Олжаса Абдалимова, Данила Голубенко, Жамшия Жумабаева, Аллахверди Исмаилова и Андрея Коковина - это было первое выступление за основной состав «Аята». Компанию им составили проводившие первый сезон в команде воспитанники клуба Мунайтпас Козылов, Артем Черненко и Абай Кабдешев, а также имеющие опыт выступления за юношескую сборную республики (до 19 лет) Канат Ауезов и вратарь Багдаулет Умирзахов. А капитаном «Аята» на этих играх был экс-игрок национальной сборной Казахстана 36-летний Алексей Лопатюк.

Матчи первого круга между этими командами в Рудном завершились победами хозяев - 4:1 и 2:1.

В первом матче, прошедшем в спортивном комплексе «Коныс», значительно омоложенный состав «Аята» уступил хозяевам с «сухим» счетом, пропустив пять голов в исполнении бразильского легионера «Актобе» Лукаса Яна Монтейро Лукао, игрока национальной сборной Казахстана Нурбека Карагулова, Асхата Кульбаева, Бекжана Даулетова и Егора Нулета.

Опасный момент у ворот «Актобе» / Фото m.vk.com/ofc_aktobe

Во втором поединке в ворота гостей также влетели пять мячей, но на этот раз смогли отличиться и рудничане. На 3-й минуте гости открыли счет, а автором гола стал Абдалимов. До перерыва белорусский легионер актобинского клуба Владимир Жигалко, Карагулов и Нулет сделали счет 3:1 в пользу хозяев. В начале второго тайма интригу в матч вернул Лопатюк, на что «Актобе» ответил еще двумя голами лучшего бомбардира команды Кульбаева и Даулетова - 5:2 (3:1, 2:1).

После этих матчей «Аят» и «Актобе» остались на прежних местах в турнирной таблице, набрав соответственно 74 и 67 очков. А на первом месте завершил регулярный чемпионат «Кайрат», в активе которого 103 очка. Кстати в последнем туре регулярного чемпионата единственное поражение алматинской команде сумела нанести финишировавшая с 39 набранными очками восьмой «Астана», переигравшая на своем поле «Кайрат» со счетом 6:2, уступив накануне - 3:5. Две домашние победы одержал занявший четвертое место «Атырау» (56 очков), выигравший со счетами 5:2 и 4:3 у «Ордабасы», который набрал 27 очков и занял девятое место. Пятое место у «Рахмета» (53 очков), в гостях игравшего с «Каспием», который едва не лишился седьмого места, вначале проиграв (4:5), но затем добившись ничьи (2:2) и набрав, как и «Астана» 39 очков, обойдя ее в турнирной таблице по лучшим дополнительным показателям. А ставший шестым «Байтерек» (46 очков) поделил дома очки с аутсайдером чемпионата «Жетысу» (16 очков) - 8:3 и 2:3.

Молодые игроки «Аята» на равных играли с опытными игроками соперника / Фото m.vk.com/ofc_aktobe

Согласно регламенту чемпионата, первые восемь команд продолжат борьбу за награды на стадии плей-офф. И начнут они ее с четвертьфинала, пары в котором выглядят следующим образом: «Кайрат» - «Астана», «Аят» - «Каспий», «Актобе» - «Байтерек», «Атырау» - «Рахмет». В полуфинал пройдут команды, одержавшие две победы. Первый матч дома будет проводить команда с низшим местом по итогам регулярного чемпионата, вторая и при необходимости третья встречи пройдут на площадке команд с более высоким местом. Первые матчи плей-офф запланированы на 2 апреля, а следующие - на 7 и 8 апреля.

Полуфинальные поединки пройдут с 22 апреля по 16 мая, а в финал выйдут команды, одержавшие три победы. Финал и матчи за третье место состоятся с 20 по 31 мая.