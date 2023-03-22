По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 марта, на территории области осадков не будет. В пятницу, 24 марта, на севере и западе ночью небольшой снег, днём дождь и мокрый снег. В субботу, 25 марта, ожидаются осадки ночью на западе, а днём на севере области. В ближайшие три дня на юге и востоке области вероятен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае осадки 23-25 марта будет переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью по области будет от 0 до 5 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. – Днём ожидаем 0…+5°С, на юге +10°С. В пятницу ночью термометры покажут -2…-7°С, днём +2…+7°С, на юге +11°С. В субботу ночью по области будет -2…+3°С, на востоке -5°С. День ожидается тёплый: +5…+10°С, на юге области +13°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0…-2°С, днём +2…+4°С. В пятницу: ночью -2…-4°С, днём +4…+6°С. В субботу: ночью 0…-2 °С, днём +5…+7°С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный, скоростью 9-14 м/с, на юге и западе области в субботу прогнозируются усиления до 15-20 м/с.