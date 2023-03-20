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Где дети могут получить стоматологическую помощь в праздничные и выходные дни в Костанае и области?

20 марта 2023, 17:02 |  Общество

Для того, чтобы дети могли получить экстренную стоматологическую помощи в выходные дни, управление здравоохранения установило график дежурств организаций здравоохранения. Часы приема с 10.00 до 15.00.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

Согласно графику, помощь можно получить:

  • КГП "Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника" - каждая суббота;
  • КГП "Поликлиника 1" г. Костанай - 1 воскресенье месяца;
  • КГП "Поликлиника 2" г. Костанай- 2 воскресенье  месяца;
  • КГП " Поликлиника 3" г. Костанай - 3 воскресенье месяца;
  • КГП "Поликлиника 4" г. Костанай - 4 воскресенье месяца.
В этом месяце в праздничные дни Наурыза - 21, 22 и 23 марта - помощь будет оказывать КГП "Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника".

Районные больницы обеспечат оказание помощи стоматологической бригадой.