Где дети могут получить стоматологическую помощь в праздничные и выходные дни в Костанае и области?
20 марта 2023, 17:02 | Общество
Для того, чтобы дети могли получить экстренную стоматологическую помощи в выходные дни, управление здравоохранения установило график дежурств организаций здравоохранения. Часы приема с 10.00 до 15.00.
Иллюстративное фото pixabay.com
Согласно графику, помощь можно получить:
- КГП "Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника" - каждая суббота;
- КГП "Поликлиника 1" г. Костанай - 1 воскресенье месяца;
- КГП "Поликлиника 2" г. Костанай- 2 воскресенье месяца;
- КГП " Поликлиника 3" г. Костанай - 3 воскресенье месяца;
- КГП "Поликлиника 4" г. Костанай - 4 воскресенье месяца.
В этом месяце в праздничные дни Наурыза - 21, 22 и 23 марта - помощь будет оказывать КГП "Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника".
Районные больницы обеспечат оказание помощи стоматологической бригадой.
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