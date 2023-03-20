По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 21-22 марта, осадков не ожидается, во вторник на юге прогнозируется туман. В Костанае в ближайшие два дня будет переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Во вторник ночью будет 10-15, на востоке 18, на юге 7 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидаем -1...-6°С, на юге воздух прогреется до +2...+7°С. В среду ночью термометры покажут -5...-10°С, на востоке -13°С. Днём будет от 0°С до +5°С.

В областном центре показания термометров будут следующими. Во вторник: ночью -12...-14°С, днём -1...-3°С. В среду: ночью -8...-10°С, днём +1...+3°С

Ветер в ближайшие два дня ожидается юго-западный, скоростью 9-14 м/с.