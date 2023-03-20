Праздничный концерт, посвященный Наурызу, организовали в воскресенье, 19 марта, в селе Московское Костанайского района.

Центром притяжения для сельчан стала территория Озёрной основной средней школы. Посмотреть на выступление артистов приехали и жители соседнего села Озерного.

- Дорогие сельчане и гости, поздравляю вас с праздником Наурыз Мейрамы! - сказал аким Московского сельского округа Нурлан КУЗАЙБИН. - Хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия в каждый дом, мирного и открытого неба над нашей страной, всем мира, счастья, добра и взаимопонимание.

На сцене, установленной перед крыльцом школы, стали исполнять национальные казахские песни. Затем под национальную музыку появились восточные красавицы, поражающие своим танцем и нарядами.

- Наурыз для меня действительно праздник весны и теплоты, - рассказала ведущая концерта Самал АХМЕТОВА. - Я считаю, что люди в этот праздник должны прощать друг друга, ходить друг к другу в гости, поздравлять. Если кто-то кого-то обидел – то попросить прощения.

В спортивной программе праздника сельчане приняли участие в соревнованиях по армрестлингу, поднятию барана и поднятию гири. Больше всего зрителей и участников собралось на площадке, где состязались в перетягивании каната.

Победителей турниров наградили медалями.

В конце праздника традиционно угощали баурсаками, конфетами и чаем, а также бесплатным мороженым для детей. Сельчане готовили бешбармак и шашлыки, затем продавали по доступным ценам.

- Я была здесь с самого начала праздника, мне все очень понравилось, - поделилась впечатлениями местная жительница Гульдана. - Раздавали бесплатно чай и баурсаки, детям дали мороженое. Больше всего мне понравилось соревнование по поднятию гирь. Каждый год прихожу сюда вместе с детьми и не бывало такого, чтобы что-то не понравилось. Организаторы справились на отлично.

Праздник прошел весело, под знаком дружбы! Все гости напелись, натанцевались, наелись и наигрались от души.