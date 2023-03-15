По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 16-17 марта по области осадки не прогнозируются, на юге ожидается туман. В субботу, 18 марта, на севере области ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае 16-18 марта будет переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг, по области будет 3-8, на севере 12 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет 0...+5°С. В пятницу ночью термометры покажут -7...-12°С, днём ожидаем +2...+7°С. В ночь на субботу будет слабый мороз -3...-8°С, день вновь будет довольно тёплым: +2...+7°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -6...-8°С, днём +1...+3°С. В пятницу: ночью -7...-9°С, днём +3...+5°С. В субботу: ночью -3...-5°С, днём +4...+6°С.

В четверг ожидается западный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу ветер сохранит показатели скорости, но сменит направление на юго-западное. В субботу ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере области до 15-20 м/с.