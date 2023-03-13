По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 марта, ночью на севере и западе, а днём на большей части территории области ожидаются осадки в виде снега и дождя, особенно обильными они будут на севере и востоке. Кроме того, на севере будет низовая метель и гололёд, на юге - туман.

В среду, 15 марта, на большей части территории прогнозируется снег, на севере - низовая метель, на западе - туман и гололёд, метель.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае во вторник, утром и днём ожидаются осадки, низовая метель, гололёд. В ночь на среду будет идти снег.

- Во вторник ночью будет 4-9 градусов мороза, на юге 1 градус тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидаем -2...+3°С, на юге +7°С. В среду ночью будет холоднее, термометры покажут -5...-10°С, на западе -13°С. Днём ожидается разброс температур от -2°С до +3°С.

В областном центре показания термометров будут следующими. Во вторник: ночью -4...-6°С, днём 0...+2°С. В среду: ночью -8...-10°С, днём 0...-2°С.

Ветер во вторник ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, скоростью 9-14 м/с, на западе и севере - 15-20 м/с, на востоке возможны порывы до 23 м/с. В среду ветер будет переменный: северо-западный, западный. Скорость его составит 9-14 м/с, на западе области прогнозируются усиления до 15-20 м/с.

ДЧС Костанайской области объявил штормовое предупреждение с 21 часа 13 марта до 21 часа 14 марта 2023 года.





