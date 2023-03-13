9 марта Сенат рассмотрел и одобрил проект закона о внесении изменений в кодексы РК по вопросам прав человека в области уголовного правосудия. Среди нововведений есть одно спорное – насилие не будут признавать пытками, если оно законно применено определёнными лицами. Orda.kz взяла комментарий у правозащитницы Татьяны Чернобиль, чтобы узнать, не позволит ли новый закон органам власти превышать свои служебные полномочия.

Правозащитница Татьяна Чернобиль / Фото: Yvision.kz

Ещё в 1998 году Казахстан присоединился к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания. Согласно ремарке из самой конвенции: «В определение пыток не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно».

В 2009 году Верховный суд РК постановил добавить в статью 146 УК РК «Пытки» похожее примечание, которое гласит «Не признавать пытками физические и психические страдания, причинённые в результате законных действий должностных лиц».

Однако по мнению правозащитницы Татьяны Чернобиль, трактовка в казахстанском уголовном кодексе не соответствует оригиналу.

«В самой конвенции пытками действительно не признаются действия, сопутствующие законным санкциям. В оригинале санкциями считаются наказания карательного характера. Например, взятие человека под стражу по решению суда или осуждение человека к лишению свободы. Такие меры неизбежно влекут физические и психические страдания, но это априори не пытки. Однако в нашей трактовке «санкции» означают практически любые действия, которые согласованы с руководством».

Двоякое примечание мирно существует и применяется при рассмотрении уголовных дел по сей день. Теперь же, согласно новому законопроекту, в это примечание вносится дополнение: «Не признавать пытками физические и психические страдания, причинённые в результате законных действий лиц, выступающих в официальном качестве, либо других лиц». Татьяна Чернобиль, объяснила, кем могут быть эти лица.

«Под «лицами, выступающими в официальном качестве, либо другими лицами» тут подразумеваются любые лица, которые как-то причастны к государству. Кроме сотрудников правоохранительных органов, это могут быть врачи, которые действуют по распоряжению или с молчаливого согласия правоохранительных органов. Это могут быть воспитатели специализированных учреждений, где могут подвергаться страданиям дети, пожилые люди или люди с инвалидностью».

В ходе пленарного заседания лишь один депутат сената Шакарим Буктугутов обратил внимание на эту ремарку.

«Законопроектом дается новое понятие – «лицо, выступающее в официальном качестве», однако не уточняется, кто относится к другим лицам. Насколько юридически обосновано применение нормы без определения лиц, к кому её применять? Не приведет ли это к необоснованному расширению круга лиц, действие которых не будут признаваться жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением и пыткой физические или психические страдания?» – поинтересовался сенатор.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов заверил, что к каждому такому факту будет применяться индивидуальный подход. То есть, всё будет зависеть от обстоятельств дела, субъекта и объекта.

«Если будут усматриваться признаки другого преступления, ему будет вменено наказание по совокупности преступлений. То есть наказания он не избежит, и эта норма не сужает действие закона, потому что есть другие составы преступления, например, превышение служебных полномочий, и это тоже тяжкое преступление, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы», — пояснил глава МВД.

Однако, по мнению Татьяны Чернобиль, дополнения в примечании повысит риски ущемления прав людей.

«Новое примечание чревато нарушением прав человека, однозначно. Такая широкая и обтекаемая формулировка позволит превышать возможность толкования того, кем являются данные лица, и какие их действия будут иметь карт-бланш на безнаказанность».

Говоря о нововведении, глава МВД привёл пример с возможной необходимостью направлять подозреваемого в психическую клинику и надевать на него смирительную рубашку, потому что это может быть «действительно вынужденной мерой».

Однако правозащитница считает, что пример притянут за уши.

«Пример главы МВД сам нерелевантный, хотя бы потому что смирительные рубашки – это прошлый век. В психиатрии и здравоохранении эта мера не должна применяться в принципе. Она унижающая и жестокая. Тем более, согласно конвенции, не любые меры должны быть законными, а только те, что связаны с ограничением лишения свободы».

Самое интересное, что кроме дополнения в примечание, в статью 146 УК РК «Пытки» вводится новый состав правонарушения «за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение».

«По подследственности: часть 1, то есть менее тяжкое преступление, будет расследоваться органами внутренних дел в форме дознания по аналогии со статьей 110 УК РК «Истязание». Часть 2 будет находиться в исключительной подследственности прокуратуры, части 3 и 4 – в случаях жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, не связанного с пытками, будет расследоваться органами внутренних дел«, – рассказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Таким образом, подчеркнул он, будет возможность «четко разграничить факты пыток и жестокости». По мнению Ахметжанова, это поможет устранить недостатки в законодательстве, касающиеся отсутствия ответственности за их совершение.

Однако, по мнению Татьяны Чернобиль, это ещё один большой тревожный звоночек.

«До этого года пытки могли расследовать органы внутренних дел или антикоррупционная служба – в зависимости от ведомственной принадлежности подозреваемого, для исключения заинтересованности и конфликта интересов. С января же этого года расследование пыток перешло к спецпрокурорам. Но для нас сюрпризом явилось то, что менее тяжкие составы, то есть жестокое обращение, унижающее достоинство теперь будут рассматривать сами ОВД. Вот это тревожный знак», – говорит правозащитница.

Законопроект уже одобрили в Сенате, а сейчас направили на подпись президенту.

После и во время январских событий правозащитникам по всей стране поступали обращения от людей, которые подверглись пыткам и жестокому обращению. Избиения за решёткой, прижигания утюгом, удары электрошокером, обливание кипятком, надевание на голову мешков – это лишь малая часть того, чему подвергались бастовавшие.

Власти не раз говорили о готовности «тщательно расследовать» любую информацию. Но дойдут ли эти дела до суда с принятием новых поправок в закон – неясно.