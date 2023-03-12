В Казахстане прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) включат в национальный календарь прививок, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Прививка показана для иммунизации девочек 10-11 лет. Однако это не значит, что прививка от ВПЧ станет обязательной для всех девочек. Ее будут делать добровольно, с письменного согласия родителей, а также после осмотра врача. Об этом рассказала главный внештатный онколог Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Диляра Кайдарова.

По словам онколога, данная прививка может спасти женщин от рака шейки матки (РШМ). Именно вирус папилломы человека в 90 процентах случаев является причиной развития рака шейки матки у женщин.

Рак шейки матки – это злокачественное новообразование, которое возникает в эпителии шейки матки. РШМ считается одной из самых распространенных онкологических болезней у казахстанских женщин. Сейчас пик заболеваемости раком шейки матки приходится на женщин в возрасте 40-44 лет.

В Казахстане в структуре онкопатологии у женщин рак шейки матки (РШМ) занимает второе место, после рака молочной железы. И количество заболевших женщин растет с каждым годом. Только в 2022 году было зарегистрировано около двух тысяч новых случаев рака шейки матки и около 600 случаев смертельных исходов от этого заболевания.



Как рассказала Диляра Кайдарова, рак шейки матки является единственным онкологическим заболеванием, которое можно предотвратить. Причиной данного вида рака в большинстве случаев является ВПЧ, который передается половым путем.

"Мы следуем стратегии ВОЗ, это профилактика рака шейки матки. Профилактика складывается из трех ступеней. Первичная профилактика - это вакцинация девочек 9-14 лет от вируса папилломы человека, то есть до первого полового опыта. Можно вакцинировать девушек и в 15, и в 20 лет, если ранее они не были заражены ВПЧ. Вакцины против ВПЧ являются безопасным и эффективным способом снижения риска заражения онкогенными штаммами ВПЧ", - сообщила Диляра Кайдарова.

Установлено, что наиболее онкогенными являются 16-й и 18-й типы ВПЧ. На эти типы приходится не менее 70 процентов случаев рака шейки матки во всем мире. Всего IARC выявило 13 типов ВПЧ, связанных с раком шейки матки. Помимо рака шейки матки, ВПЧ может вызывать рак вульвы, влагалища, полового члена, ануса и горла.

"Вакцинация против ВПЧ включена в национальные программы иммунизации 140 стран мира, включая США, Канаду, Израиль, Катар, ОАЭ, Великобританию, Германию, Австрию, Швейцарию, Францию, Австралию и Японию. Вакцинация от ВПЧ проводится также в соседних странах - Узбекистане и Туркменистане. В 42 странах мира внедрен гендерно-нейтральный подход, с вакцинацией как девочек, так и мальчиков, так как именно мальчики являются переносчиками ВПЧ. Наиболее показательным является опыт Австралии, где распространенность четырех онкогенных типов ВПЧ снизилась более чем на 90 процентов у женщин в возрасте 18-35 лет через 9 лет после внедрения австралийской национальной программы вакцинации. В США в течение 2015-2018 годов распространенность четырех онкогенных типов ВПЧ среди женщин оказалась на 88 процентов ниже, чем в период до вакцинации женщин 14-19 лет, и на 81 процент ниже среди женщин в возрасте 20-24 лет", - привела данные Кайдарова.

По словам онколога, вакцинация против ВПЧ - признанный метод профилактики папилломовирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний, в том числе рака шейки матки. Массовую вакцинацию поддерживают ВОЗ, ACOG, ESGO, SGO, ACS и многие другие организации. Это важнейшая составляющая глобальной стратегии ВОЗ по ускорению элиминации (ликвидации) рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения.

Отметим, что в настоящее время в Казахстане действует национальный скрининг на раннее выявление рака шейки матки. Женщины от 30 до 70 лет один раз в четыре года могут пройти данное обследование.



"Рекомендуем женщинам старше 30 лет регулярно посещать гинеколога или смотровой кабинет в поликлинике, чтобы сдать мазок на онкоцитологию. В Казахстане эта программа работает, и данный онкоскрининг для наших казахстанских женщин бесплатный в поликлиниках", - добавила главный внештатный онколог Минздрава.



Отметим, что, чем раньше выявлено онкозаболевание, тем оно лучше поддается лечению, и шансы на полное излечение в этом случае выше.