Мама щенят осенью 2022 года, когда заканчивался дачный сезон, пришла на территорию СО «Садовод» в Костанае, где ее подкармливали все лето. Там родила четырех щенят. Дачники сделали теплую будку, где они находились всю зиму.

Желательно, чтобы эти щенки попали в одну семью /Фото Андрея СКИБЫ

После Нового года, приехав на дачи, обнаружили, что в одного из щенков неизвестные стреляли дробью, у него был травмирован глаз. Повреждения были очень серьезными, пришлось усыпить. Одного щенка дачники оставили себе вместе с мамой, а двух оставшихся вакцинировали, скоро стерилизуют. Попросили волонтеров ОО «Надежда Плюс kst» разместить их в безопасном месте.

Сейчас щенки - брат и сестра - живут в реабилитационном центре ОО «Надежда Плюс kst». Пока волонтеры не придумали им клички. Они активные, хорошо гавкают, звонкие. Их нужно любить, кормить, желательно не садить на цепь, также не обязателен вольер. Когда щенки вырастут, они будут выше среднего размера. Их можно забрать по отдельности, но будет лучше, если они попадут в одну семью.

Чтобы забрать этих щенят или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.