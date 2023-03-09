О ситуации, в которую попала предприниматель Любовь КУЗНЕЦОВА, «НГ» писала в июне 2022 года. Владелицу торгового дома «Анара» наш корреспондент тогда оставил в полной готовности подать в суд на местную власть. Кузнецова считала, что именно позиция и действия акимата сделали возможным длительный конфликт между двумя хозяйствующими субъектами.

Любовь Кузнецова показывает, что проехать к ее складу невозможно /Фото из архива «НГ»

Недавно с этим ее мнением фактически согласились судьи коллегии по административным делам Костанайского областного суда.

А на нейтральной полосе...

Когда летом прошлого года корреспондент «НГ» ездил в лисаковский поселок Октябрьский, рядом с торговым домом «Анара» он наблюдал котлован с застойной позеленевшей водой. Как пояснила хозяйка ТД, так выглядит длящееся уже третий год строительство септика для столовой АО «Алюминий Казахстана» (КБРУ). Началось мероприятие частной структуры на государственной земле без разрешения на то местной власти. В ходе строительства были порваны кабели, питавшие электроэнергией «Анару». Кузнецова судилась с соседями, вынуждена была провести свою электролинию. Пока то и се, строительство септика было узаконено: 9 марта 2022 года аким Лисаковска подписал постановление о предоставлении на условиях временного землепользования АО «Алюминий Казахстана» участка земли.

Располагается он между ТД и столовой, которые находятся на расстоянии 16 метров друг от друга. Из них 15 метров лисаковская власть отдала в аренду на три года «Алюминию», а на одном метре предоставила возможность по стеночке ходить бизнесу Кузнецовой.

Насчет «по стеночке» - не метафора. Со стороны котлована в ТД находится эстакада, вход в склады, к которым должен иметь возможность подъезжать транспорт, в том числе большегрузный. Чтобы фура проехала по метровой нейтральной полосе, а потом еще (подъезд не сквозной) развернулась, не потревожив чужой земельный участок, такого и представить себе нельзя. Поэтому в «Анаре» все грузы вынуждены заносить через торговые помещения, нет возможности часть складов отдать в аренду. Кому они нужны без возможности нормально разгрузиться.

Не смежники

Кузнецова считала, что, отдавая землю в аренду, государство должно было это свое решение согласовать с нею. Как с действующим предпринимателем, создавшим немало рабочих мест, налогоплательщиком. Все-таки она в 2018 году купила с торгов здание, которое до этого 8 лет стояло и ветшало. Вложила 14 млн тенге в обновление кровли, провела газ - еще 3 млн тенге. Все за свои деньги. Просила государство помочь, но не допросилась. У нее почти два десятка арендаторов, в том числе цех по выпуску печенья. Есть планы на открытие на втором этаже ресторана. Не бросовый бизнес, согласитесь.

Любови Александровне на ее претензии по поводу согласования ответили четко и по закону. Согласования в земельных отношениях требуются только для смежников. А у нее и АО смежества нет. Границы ее земельного участка проходят как раз по колоннам здания «Анары». Но рядом-то оставлена еще метровая полоска государственной земли.

- Как будто специально так было сделано, - говорит «НГ» предприниматель, - суд первой инстанции я проиграла с треском. Требовала признать постановление акимата незаконным, отменить его регистрацию, отменить аренду земельного участка. Железный аргумент против меня был один - земля отдана в аренду без нарушений земельного законодательства. А то, что я от арендатора этого завишу полностью, никого не волновало. Как он решит, так и будет. Захочет забор поставить и весь срок аренды блокировать мне проезд - сделает, он в своем праве. Как такое могли допустить?

Созданы препятствия

Кузнецова обжаловала решение. И областной суд услышал то, что она хотела донести до Фемиды.

- Коллегия считает, что при решении вопроса о предоставлении земельного участка «Алюминию Казахстана» не были учтены законные права и интересы собственника объекта недвижимости Кузнецовой, по существу, ответчиком были отданы предпочтения и

преимущества одному хозяйствующему субъекту... что недопустимо, по существу, действиями ответчика созданы препятствия по осуществлению предпринимательской деятельности истца, - говорится в постановлении коллегии от 14 февраля 2023 года.

Предприниматель Любовь Кузнецова с юрисконсультом Жасланом Байбазаровым обсуждают линию защиты /Фото Ксении РЕБИК

И вот еще один момент, возможно, один из самых главных в постановлении по оценке юрисконсульта Жаслана БАЙБАЗАРОВА, представлявшего интересы Кузнецовой в областном суде. Коллегия отметила, что в суде первой инстанции не доказывалось, что септик нужен был именно в этом месте, а в другом его установить было невозможно.

- Данные вопросы при определении возможности использования испрашиваемого земельного участка по заявленному целевому назначению без затрагивания интересов третьих лиц местным исполнительным органом власти вообще не рассматривались, - написано в постановлении. - Таким образом, коллегия приходит к выводу, что ответчик, формально используя законные способы предоставления земельного участка «Алюминию Казахстана», нарушил законные права и интересы Кузнецовой.

Коллегия постановила признать незаконным и отменить постановление акима Лисаковска № 91 от 9 марта 2022 года о предоставлении земельного участка АО «Алюминий Казахстана».

Кстати, вскоре после оглашения постановления, 22 февраля, на месте канализационного септика соседи установили дощатый сортир. Как символ отношения к ситуации? Убрали через пару дней, после того как Кузнецова обратилась к акиму поселка, а он посоветовал написать заявление санитарному врачу.