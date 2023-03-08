По прогнозам синоптиков, в четверг-субботу, 9-11 марта, по ночам на севере и западе области ожидается снег, низовая метель. Днем в четверг и субботу будут осадки в виде снега с дождём, движение автотранспорта затруднит гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае осадки прогнозируются в четверг, 9 марта, 10-11 марта будет переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью по области будет 3-8, на юге и востоке 11 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём будет -3…+2°С, на востоке области -6°С. В пятницу столбики термометров опустятся до значений -5…-10°С, на юге и востоке до -13°С. Днём термометры покажут -2…+3°С, на востоке -5°С. В субботу ночью будет -2…-7°С, на востоке -10°С, днём ожидаем 0…+5°С, на западе области -3°С

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг и пятницу: по ночам -6…-8°С, в дневное время 0…-2°С. В субботу: ночью -4…-6°С, днём 0…+2°С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный, скоростью 9-14 м/с, на севере и западе области до 15-20 м/с.