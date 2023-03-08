Это обращение в «НГ» дачников костанайского ПК «Юбилейный» было довольно неожиданным. Ведь 8 февраля аким областного центра Марат Жундубаев встречался с председателями садовых обществ и по итогам в своем instagram-аккаунте оставил запись о том, что "в ближайшем будущем строительство новых объектов в границах Костанайских СО не предполагается". Вроде бы дачникам беспокоиться не о чем.

По генплану территория ПК "Юбилейный" стала зоной жилой многоэтажной застройки /Фото из архива "НГ"

- Но не нам, - считает председатель ПК «Юбилейный» Наталья ПИДРОНОВА, - у нас все еще идут судебные процессы. Причем теперь судиться мы будем не с государством, хотя наши дачи стоят на городской земле. Но именно акимат сделал так, что мы все время вынуждены иметь дело с частной компанией.

Напомним суть проблемы. Дачники «Юбилейного» не первый год пытаются доказать исполнительной власти, что имеют право остаться садовым обществом. Акимат же ссылается на то, что по генеральному плану, утвержденному в 2020 году, территория дач стала зоной жилой многоэтажной застройки, второй очередью одноименного микрорайона. Большинство членов СО не согласны с этим, продолжая настаивать на том, что в параграфе генплана «Архитектурно-планировочная организация территории» их общество конкретно не указано как отходящее под застройку, хотя другие названы.

Спор спором, но в декабре 2021 году акимат Костаная согласовал ТОО «БК-Строй» разработку проекта детальной планировки для застройки второй очереди микрорайона «Юбилейный». Есть такая практика, когда выполняет ПДП не город, которому хронически не хватает на это денег, а частный застройщик с согласия местной власти. Но вот общественные слушания по выполненному проекту обязан был провести акимат. Однако обсуждение ПДП 3 мая 2022 года устроила проектная студия «Доминанта», представитель городской власти на них лишь присутствовал. Что не помешало акимату 27 мая утвердить постановлением № 1068 проект детальной планировки.

28 ноября 2022 года оно было отменено решением специализированного межрайонного административного суда.

- В решении говорится, что в протоколе обсуждения ПДП указано: «вышедшая к трибуне заместитель руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Костаная» пояснила, что заказчиком проекта является ТОО «БК-Строй», а не акимат», - сообщил «НГ» представитель ПК «Юбилейный» Арман АЛЬМАГАМБЕТОВ. - Из протокола также следует, что вопросы, задаваемые собственниками дачных участков, представителем проектной организации определены, как не относящиеся к теме ПДП. Ответы на них не даны, что противоречит пункту 3 статьи 13 Закона, о праве физических и юридически лиц принимать участие в обсуждениях, вносить предложения по изменению принимаемых решений, затрагивающих общественные или частные интересы. То есть, акиматом была нарушена процедура информирования граждан о намерениях по застройке, власть здесь заменил частник. На этом основании суд постановил признать незаконным и отменить постановление, которое утвердило проект детальной планировки.

Но решение было обжаловано. И что показательно для дачников - не акиматом, а ТОО «БК-Строй», частной компанией. В ближайшее время состоится апелляционное разбирательство.

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