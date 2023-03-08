Сотни детей и их родителей прикладывают большие усилия для регулярных занятий профессиональным спортом. Почему этот огромный труд и большие финансовые затраты не преобразуются в громкие победы?

Своим мнением по поводу проблем большого спорта в Казахстане поделилась преподаватель физической культуры в физико-математическом лицее Костаная Ирина ЗАРИПОВА. Ранее она работала тренером по лёгкой атлетике в КГУ им. Ахмета Байтурсынова, поэтому выводы делает на основе личного опыта и многолетних наблюдений



- Талантливая молодежь уходит из спорта из-за того, что спортсмен, достигая определенного уровня, понимает призрачность дальнейшей перспективы, - отмечает Зарипова. - Он боится, что не попадет в сборную, в результате не сможет поступить учиться и обеспечить себя в дальнейшем.



Еще одна острая проблема - неравномерность в финансировании разных видов спорта.



- Программа государства по финансированию спорта носит точечный характер, - считает Зарипова. - Большая часть вложений - в отдельные виды спорта, а оно должно быть системным и охватывать все сферы, приводящие к результату. Это касается не только оборудования, но и профессионального медицинского обеспечения, оздоровительных лагерей, пропаганды и агитации. Специалистов же более чем достаточно, но уровень квалификации не позволяет эффективно работать со спортсменами.

В стране отсутствует студенческая система подготовки тренеров - высшие школы, семинары, очные курсы.

- Помогло бы повышение квалификации с мировыми специалистами или обмен опытом с тренерами других стран. Но и сами тренеры не справляются в некоторых случаях. – поясняет Ирина Зарипова. – Они разрабатывают план в начале цикла и не несут никакой ответственности. И все заканчивается на стадии планирования. У детей природой заложено играть, развиваться и соревноваться. Молодежь, а особенно дети, четко чувствуют эмоции тренера и, в зависимости от них, либо тянутся, либо отталкиваются от него. Если нет энтузиазма, то никакие лозунги не помогут.